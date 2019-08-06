Зеленский прокомментировал гибель украинских военных на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. Глава дежавю Владимир Зеленский прокомментировал на своей Facebook-странице гибель 4 украинских военных на Донбассе, пишет УНН со ссылкой на аккаунт Президента Украины.
“Четверо украинских военных погибли около Павлополя от обстрелов из ручного противотанкового гранатомета. Хлебное перемирие длилось 17 дней. Сегодняшний инцидент направлен на подрыв не только этого перемирия, но и переговорного процесса в целом. Украина искренне стремится к миру. И наше стремление неизменное. Сегодня весь мир увидел, кто именно мира не хочет”, — отметил он в сообщении.
Президент также призвал лидеров стран-участниц Нормандского переговорного формата — Эммануэля Макрона, Ангелу Меркель и Владимира Путина — как можно быстрее собраться для возобновления переговоров.
“Мои искренние соболезнования семьям погибших героев. Мы не прекратим работать над окончанием боевых действий и не оставим без ответа ни атаку на наших военных. Украина обязательно будет единой и мирной. Слава Украине!”, — подытожил Президент.
Стоит напомнить, что секретарь Совета национальной обороны и безопасности Украины Александр Данилюк на своей странице в Facebook отреагировал на гибель украинских военных в Донбассе.