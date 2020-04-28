Зеленский о запуске рынка земли: Украина ждала этот закон со времени обретения независимости

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Это исторический момент для всех украинцев и для меня лично. Украина ждала этот закон со времени обретения независимости. Так Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал подписание Закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно условий оборота земель сельскохозяйственного назначения" № 552-ІХ, передает УНН со ссылкой на сообщение Офиса Президента.