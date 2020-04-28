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Зеленский о запуске рынка земли: Украина ждала этот закон со времени обретения независимости

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КИЕВ. 28 апреля. УНН. Это исторический момент для всех украинцев и для меня лично. Украина ждала этот закон со времени обретения независимости. Так Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал подписание Закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно условий оборота земель сельскохозяйственного назначения" № 552-ІХ, передает УНН со ссылкой на сообщение Офиса Президента.

"Это исторический момент для всех украинцев и для меня лично. Украина ждала этот закон со времени обретения независимости. Это была нелегкая борьба. Но мы знали, что делаем это для украинцев", - отметил Зеленский.

Как сообщили в Офисе, документ предусматривает формирование законодательного поля для внедрения рыночного оборота земель сельскохозяйственного назначения. Закон, который подписал глава государства, позволит обеспечить реализацию конституционных прав граждан на свободное распоряжение своей собственностью и создать прозрачные условия для приобретения в собственность земельных участков сельскохозяйственного назначения гражданами Украины.

В частности, законом предусмотрено, что с 1 июля 2021 года право собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения площадью до 100 гектаров могут приобретать исключительно граждане Украины. С 1 января 2024 такую возможность получат также юридические лица, владельцами которых являются украинцы. Они смогут покупать в 10000 гектаров земли. Запрещена также продажа государственных и коммунальных земель. Согласно подписанному закону, вопрос, предоставлять ли иностранцам право покупать землю, будет решаться на референдуме.

Кроме того, что закон обеспечит полноценную реализацию права частной собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения для граждан Украины, он будет способствовать значительному расширению инвестиционных возможностей в аграрном секторе.

Как сообщал УНН, Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно условий оборота земель сельскохозяйственного назначения" № 552-ІХ, который Верховная Рада приняла 31 марта 2020 года.

Напомним, 31 марта после 4,5 месяцев рассмотрения Рада проголосовала в целом за законопроект № 2178-10 по открытию рынка сельскохозяйственной земли в Украине.

В Офисе Президента назвали запуск рынка земли важным событием, ведь он был одним из элементов предвыборной программы Президента Украины Владимира Зеленского.

В свою очередь Всемирный банк (ВБ) приветствовал принятие украинским парламентом закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения, но не забыл отметить важность принятия еще ряда законопроектов.

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