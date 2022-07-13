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Зеленский назначил нового главу Черновицкой ОГА: что известно

Киев • УНН

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КИЕВ. 13 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский назначил Руслана Запаранюка главой Черновицкой областной государственной администрации вместо Сергея Осачука. Глава государства подписал соответствующие указы №485/2022 и №486/2022, передает УНН.

Детали

Во время встречи в Офисе Президента Владимир Зеленский убежден, что знание региона и его специфики поможет Руслану Запаранюку успешно реализовать поставленные перед ним задачи.

В условиях военного положения из-за полномасштабного вторжения рф приоритетом для государства является слаженная работа таможни, не препятствующая движению гуманитарных грузов, обустройство пунктов пропуска на государственной границе, предоставление социальных услуг временно перемещенным лицам, вынужденным выехать из регионов Украины, где ведутся боевые действия и т.д.

Справка

Руслан Запаранюк родился в 1974 году в с. Нижние Становцы в Черновицкой области. В 1997 окончил Черновицкий государственный университет им. Ю. Федьковича (специальность "физик, преподаватель"), в 2003 – Черновицкий торгово-экономический институт Киевского национального торгово-экономического университета (специальность "экономист по учету и аудиту").

Работал на разных должностях в финансовом секторе Черновицкой области. С июля 2014 года по настоящее время – начальник филиала Черновицкого областного управления АО "Государственный сберегательный банк Украины".

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