Зеленский поздравил военных с Днем пехоты

"Быть пехотинцами нелегко, ведь именно на ваши плечи война возлагает наибольшее бремя испытаний и трудностей. Именно вы первыми становитесь на пути врага, отражаете его атаки и решительно продвигаетесь навстречу опасности, борясь для нашего государства за то, что принадлежит ему по праву. И сегодня, в день своего профессионального праздника, украинская пехота продолжает уверенно выполнять сложные задачи на линии боевого соприкосновения, дает достойный отпор российскому агрессору, сдерживает его вооруженные провокации и коварные обстрелы", - подчеркнул Президент.

От имени украинского народа он выразил благодарность личному составу и ветеранам пехоты за добросовестное выполнение конституционного долга, стойкость и героизм, проявленные при защите территориальной целостности Украины.

"В этот день мы склоняем головы перед памятью воинов, отдавших свою жизнь за мирное будущее Украины. Вечная им память! Убежден, что украинские пехотинцы и в дальнейшем надежно будут стоять на защите свободы и независимости нашего государства", - подчеркнул Глава государства.

Как сообщал УНН, ранее Зеленский поздравил с профессиональным праздником украинских пограничников.