Зеленский представил нового руководителя Черкасской области

"Находясь с рабочей поездкой в Черкасской области, Президент Украины Владимир Зеленский представил нового председателя Черкасской областной государственной администрации Сергея Сергийчука", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на встрече с представителями бизнеса региона Глава государства вручил новому главе области служебное удостоверение.

"Мы меняем председателя областной государственной администрации Черкасской области. Главная причина всегда такая, что хочется видеть результат. Хочется видеть что-то лучше, чем есть ... Очень хочется, чтобы вы действительно сразу начали действовать. Чтобы сразу и бизнес, и люди видели вашу поддержку. А это значит, что это не только ваша поддержка, но и власти и Президента", - отметил Зеленский.

Новый глава региона Сергей Сергийчук поблагодарил Главу государства за доверие и пообещал работать на результат.

"Буду развивать область, чтобы жизнь черкасцев была лучше. Это и привлечение инвестиций, и создание новых рабочих мест. Это обеспечение экономической и медицинской безопасности, улучшение качества образования. Это и "Большое строительство", - заявил Сергийчук.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 28 августа, находится с рабочей поездкой в Черкасской области.