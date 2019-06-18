Зеленский обсудил с президентом Бундестага формат освобождения пленных

Глава государства сообщил о первых законодательных инициативах, которые он хочет реализовать после избрания нового парламента. В частности, это запуск Высшего антикоррупционного суда, принятие законов об ответственности за незаконное обогащение, об импичменте и отмены депутатской неприкосновенности.

“Это инициативы, о которых украинцы мечтают 28 лет”, — подчеркнул президент Украины.

“Во время встречи обсуждался вопрос прекращения войны и возвращения заложников. Владимир Зеленский отметил, что обмен людей хотя бы 10 на 10 или 15 на 15 мог бы показать желание другой стороны начать процесс деэскалации. Президент также сообщил, что Украина начинает проект развития Донбасса уже сейчас”, — указано в сообщении.

“И здесь Европа может помочь. Нам нужно восстанавливать школы, детсады, дороги, которых нет”, - подчеркнул Владимир Зеленский.

Напоминаем, Зеленский встретился с Меркель.