Зеленский обсудил с министром обороны Нидерландов поддержку в усилении возможностей ВСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский встретился с министром обороны Королевства Нидерланды Кайсой Оллонгрен. Они обсудили дальнейшую поддержку в усилении возможностей украинских защитников и безопасность «зернового коридора». Об этом УНН сообщает со ссылкой на ОП.
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«Президент Украины Владимир Зеленский встретился с министром обороны Королевства Нидерланды Кайсой Оллонгрен, которая прибыла с визитом в нашу страну», - говорится в сообщении.
Детали
Зеленский поблагодарил Кайсу Оллонгрен за ее большое внимание к Украине и неоднократное посещение нашего государства с начала полномасштабного вторжения рф.
«Нидерланды с нами с первых дней российской агрессии. Мы очень ценим то, что имеем таких мощных партнеров и настоящих друзей», – сказал Зеленский.
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Президент Украины высоко оценил плодотворный диалог с Премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, в частности итоги телефонного разговора, который состоялся 30 октября.
«Мы благодарны Нидерландам за важные решения в поддержку Украины, принятые в важные времена. Эти решения становились сигналом для других партнеров – как это было с Patriot и F-16. Это весомая поддержка для нашей армии, для наших людей», – отметил Зеленский.
Зеленский проинформировал о ситуации на поле боя.
«Была подробно обсуждена дальнейшая поддержка со стороны Нидерландов в усилении возможностей украинских защитников и безопасность «зернового коридора». Также состоялся обмен мнениями по развитию ситуации на Ближнем Востоке», - информирует ОП.
В конце встречи Зеленский вручил Оллонгрен орден князя Ярослава Мудрого III степени – за весомый личный вклад в укрепление межгосударственного сотрудничества, поддержку независимости и территориальной целостности Украины.
Дополнение
Самолеты F-16, которые Нидерланды обязались предоставить для укрепления украинской ПВО, прибудут в учебный центр в Румынии через две недели.