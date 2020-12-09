Зеленский не принес мира "под елочку": итоги года после саммита в Париже

КИЕВ. 9 декабря. УНН. Прошел год с тех пор, как в Париже состоялась встреча лидеров Украины, Германии, Франции и России в “Нормандийському формате” — первая с 2016 года. По ее итогам, участники переговоров достигли ряда договоренностей, которые должны были способствовать решению вооруженного конфликта на Донбассе. УНН подвел для вас итоги того, какие пункты договоренностей все же удалось выполнить за год.

Так, по результатам переговоров во французской столице Офис Президента Украины Владимир Зеленский опубликовал коммюнике из 9 пунктов. Разберем его по пунктам.



Стороны отданы полной и всеобъемлющей имплементации режима прекращения огня, подкрепленного реализацией всех необходимых мер по поддержанию режима прекращения огня до конца 2019 года.



Так, в полночь 27 июля в районе проведения операции Объединенных сил начался полный и всеобъемлющий режим прекращения огня.

С тех пор ежедневное количество обстрелов уменьшилась, в то же время активность боевиков на востоке нашей страны все еще фиксируется, так же как и потери в рядах украинских защитников.

По данным, приведенным Офисом Президента, начиная с 27 июля на 3 ноября потери Вооруженных сил Украины от непосредственных боевых действий в зоне проведения операции объединенных сил составили трех погибших и 11 раненых. За такой же период 2019 года, утверждают в Зеленского, от боевых действий погибло 29 украинских воинов и 98 были ранены.

Кроме того, 24 ноября в штабе ООС сообщили, что в результате выстрела вражеского снайпера получит сметрельне огнестрельное ранение еще один украинский военнослужащий.

В то же время, можно констатировать, что, по крайней мере частично, первый пункт парижских договоренностей был выполнен — обстрелов боевиков и потерь среди личного состава ВСУ стало существенно меньше.



Стороны поддержат разработку и осуществление обновленного плана по разминированию на основе решения Трехсторонней контактной группы о противоминную деятельность от 3 марта 2016 года.



На сегодняшний день можно говорить, в общем, о шагах в направлении выполнения данного пункта, ведь ОБСЕ еще в мае текущего года отметила работу Украины в части реализации обновленного плана разминирования.

Кроме того, сегодня можно говорить о том, что вопрос разминирования является одним из таких, которые на заседании Трехсторонней контактной группы меньше других блокируются россиянами.



Стороны поддержат договоренность в рамках Трехсторонней контактной группы по трем дополнительных участкам разведения с целью разведения сил и средств к концу марта 2020 года.



Последнее зафиксированное разведения войск в Донбассе состоялось в 2019 году, еще до нормандской встречи, на участках в Станице Луганской, в Золотом и Петровском, в последних двух — повторное.

О новых участка, расположение которых, кстати, до сих не обнародовано, разговор велся в ТКГ в течение всего года. А не так давно стало известно, что разведение сил планируется не в трех, а сразу на четырех локациях.

В то же время, по состоянию на сейчас, воплощение договоренностей в жизнь не произошло ни на одном из участков. В ТКГ заявляют, мол, вопрос находится в статусе “технического”. В то же время констатируем — данный пункт договоренностей на сегодня реализовать не удалось.



Стороны поощряют Трехстороннюю контактную группу способствовать освобождению и обмену удерживаемых лиц, связанных с конфликтом, до конца года на основе принципа “всех на всех”, начиная с “всех установленных на всех установленных”, при понимании, что международным организациям, включая Международным комитетом Красного Креста (МККК), будет предоставлен полный и безусловный допуск ко всем удерживаемых лиц.



Напомним, менее чем через месяц после встречи лидеров четырех государств во французскоц столице, произошло освобождение удерживаемых лиц с ОРДЛО. На подконтрольную Украины территорию вернулось 76 удерживаемых лиц. В свою очередь Украина отдала боевикам 127 удерживаемых, еще 14 отказаться возвращаться на оккупированную территорию.

Уже в текущем году состоялось еще одно освобождение — тогда Украина вернула 20 своих граждан из временно оккупированных территорий.

Следовательно, можно говорить о частичном выполнении данного пункта договоренностей, ведь, к сожалению, долгожданного обмена по принципу “всех на всех” так и не состоялось, в то же время немало наших граждан удалось вернуть на родину.

Сейчас украинская делегация в ТКГ заявляет, что передала списки из 11 человек для очередного обмена, и не теряет надежду провести его до Нового Года. В то же время, ответы “той стороны” (России) так и не были получены.



Стороны поддержат достижения в течение 30 дней договоренности в рамках Трехсторонней контактной группы о новых пунктах пропуска через линию разграничения.



Технически, договоренность выполнена, Украиной. Контрольные пункты въезда-выезда “Счастье” и “Золотой” были открыты 10 ноября. Однако на практике, КПВВ фактически весь последний месяц блокируют боевики.

Блокируют они и еще три пункта — “Гнутово”, “Майорское” и “Марьинка”.

В украинской делегации в трехстороннем контактной группе объясняют: боевики “комплексуют” перед выполненной с украинской стороны работой по развитию новых КПВВ, но на компромиссы идти готовы.



Стороны напоминают, что Специальная мониторинговая миссия (СММ) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе должна быть в состоянии способствовать снижению напряженности и продвижению мира, стабильности и безопасности с использованием всех возможностей мандата (от 21 марта 2014 года) и пользоваться безопасным и надежным допуском по всей территории Украины с целью полного выполнения своего мандата.



Ситуация с работой СММ ОБСЕ оставляет желать лучшего. Так, боевики сегодня продолжают препятствовать деятельности наблюдателей не пропуская их на неподконтрольную Украины территорию.

Не имеет миссия доступа и к неконтролируемой правительством участку российско-украинской границы.



Стороны выражают заинтересованность в достижении договоренностей в рамках Нормандского формата (Н4) и Трехсторонней контактной группы по всем правовым аспектам Закона об особом порядке местного самоуправления (об особом статусе) отдельных районов Донецкой и Луганской областей — как указано в Комплексе мер по выполнению Минских договоренностей от 2015 года — с целью обеспечения его функционирования на постоянной основе.



Закон об “особом статусе” Донбасса был продолжен на год почти сразу после проведения саммита, хотя фактически он остается "спящим" ведь для вступления его в силу не выполнены все условия.

Закон, полномочия которого является временными, предусматривает, среди прочего, особый порядок назначения судей и прокуратуры на территории Донецкой, Луганской областей, амнистию для “лиц-участников событий” на Донбассе, возможность создания отрядов так называемой “народной милиции” и другие.

Все положения его должны начать действие после старта работы органов местной власти, избранных на выборах по украинскому закону, под контролем международных наблюдателей.

В то же время, местные выборы в ОРДЛО, которые по этому закону должны были пройти еще 7 декабря 2014 года, так и не состоялись, в частности из-за условий безопасности, ведь на Донбассе продолжаются боевые действия.

Накануне законопроект об очередном продлении “особого статуса” Донбасса к 31 декабря 2021 внесли в парламент. По предварительной информации, кроме даты действия документа, других изменений в нем не предусматривается.



Стороны считают необходимым инкорпорировать “формулу Штайнмайера” в украинское законодательство согласно версии, согласованной Н4 и трехсторонней контактной группой.



Стоит сразу отметить так называемую “формулу Штайнмайера” в украинское законодательстве на сегодняшний день инкорпорировано не было. Так что, данный пункт договоренностей можно считать не выполненным.

В то же время украинская сторона утверждает, что нашла средство обеспечить национальные интересы государства, не пересекая красные линии, даже если “формула” будет имплементирована.

Справка УНН: идея принадлежит министру иностранных дел Германии Франк-Вальтеру Штайнмайеру (2013-2017 гг.). Суть ее заключалась в том, чтобы изменить последовательность выполнения пунктов Минских соглашений.

В частности, “формула” предусматривала, что местные выборы в соответствии с украинским законодательством, а затем и вступление в силу закона об “особом статусе” Донбасса должны происходить одновременно с выводом войск и установлением контроля Украины над восточной границей.

Ранее в этом году в партии Зеленского “Слуга народа” шли разговоры о том, что “формулу Штайнмайера” включат в закон об особенностях местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Однако, как было раньше указано, такие изменения в законе не предусмотрены.



Кроме того, предусматриваются дальнейшие шаги: политические советники и Минстр должны обеспечить выполнение договоренностей и согласовать проведение еще одной встречи в этом формате в течение четырех месяцев относительно политических и безопасности условий, в том числе — для организации местных выборов.



Да, однозначно сказать, что оно не было выполнено, нельзя, ведь политические советники в текущем году проводили встречи, последняя состоялась 13 ноября. Тогда стороны договорились, в частности, ускорить работу над украинским “Планом действий по Донбассу”.

Однако запланированная встреча лидеров “Нормандии” в Берлине в этом году не состоялась.

Председатель украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук ранее выразил надежду, что переговоры четверки все еще могут состояться до конца года. Но времени для организации такой встречи осталось мало.

В итоге, по состоянию на 9 декабря 2020 можно говорить о полноценном выполнения сторонами только одного пункта договоренностей, достигнутых в Париже. Остальные — либо находится на стадии переговоров, или просто заблокировано.

Можно ли в этом обвинить украинскую сторону? Вряд ведь даже немецкие и французские партнеры отметили большой объем работы, проделанный представителями нашего государства.

Президент Владимир Зеленский в начале 2020-го отметил, что дает год на достижение договоренности с президентом России Владимиром Путиным о прекращении войны в Донбассе. С Парижского саммита прошел год.

Возможно, это означает, что именно сейчас настало время для перемен форматов и площадок, планов “B” и “С”, а также партнеров по переговорам, на тех, что все же смогут дожать Кремль ради мира на украинской земле.