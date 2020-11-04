Зеленский лишил Насирова полномочий на подписание соглашения между Украиной и Испанией

“Признать утратившим силу Распоряжение Президента Украины от 16 февраля 2016 № 37 „О предоставлении полномочий Р. Насирову на подписание Соглашения между Украиной и Королевством Испания о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных делах“”, — говорится в документе.

Напомним, бывший глава ГФС Роман Насиров и руководитель департамента Владимир Новиков обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия). Кроме того, экс-главе ГФС инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 366 (служебный подлог, повлекший тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.

Сторона обвинения считает, что бывший глава ГФС в течение 2015-2016 годов, действуя в интересах народного депутата Украины 8-го созыва, лично принял ряд безосновательных и незаконных решений о рассрочке налогового долга и обязательств ООО “Фирма “Хас”, ООО “Карпатнадраинвест”, ООО “Надра Геоцентр”. Это повлекло тяжкие последствия в виде непоступления обязательных платежей в государственный бюджет в сумме более 2 млрд грн.