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Зеленский хочет привлечь США к переговорам по Донбассу

Киев • УНН

 • 13157 просмотра

КИЕВ. 20 мая. УНН. Для урегулирования ситуации на Донбассе Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет встретиться с Владимиром Путиным, а также привлечь к переговорам США. Об этом Зеленский сказал во время итоговой пресс-конференции, передает корреспондент УНН.

Зеленский хочет привлечь США к переговорам по Донбассу

Цитата:

"Наши европейские партнеры полностью поддерживают нормандский формат и не видят альтернативы. Я считаю, что кроме нормандского формата, будет прямой разговор с президентом РФ, а кроме прямого разговора с президентом РФ, я вижу еще формат привлечения США в эту дискуссию", - сказал Зеленский.

Он добавил, что не готов говорить, в каком именно формате могут быть привлечены США.

Дополнение

Разговор между офисами президентов Украины и России о встрече президентов двух стран Владимира Зеленского и Владимира Путина начат.

Что было раньше

Зеленский 20 апреля в своем видеообращении предложил Путину встретиться "в любой точке" Донбасса, где происходит конфликт. Обращаясь к России, украинский Президент также отметил, что различные взгляды Киева и Москвы на прошлое и будущее можно рассматривать не как проблему, а как возможность.

В ответ президент РФ Владимир Путин 22 апреля отказался от встречи на Донбассе, заявив о готовности обсудить с украинским лидером Владимиром Зеленским двусторонние отношения в любое удобное время - в Москве, а относительно Донбасса посоветовал сначала поговорить с "ДНР" и "ЛНР".

26 апреля Зеленский поручил руководителю ОП Андрею Ермаку организовать его встречу с российским лидером Владимиром Путиным.

На фоне таких заявлений главари "ДНР" и "ЛНР" тоже пригласили Зеленского на Донбасс. Возможность таких переговоров сначала отверг представитель украинской делегации в ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе Алексей Арестович.

"Наша позиция принципиальная, она заключается в том, что никаких переговоров с так называемыми "ЛНР" и "ДНР" не будет и не может быть, даже в условном пространстве, в режиме "фантастика на втором этаже", - сказал он.

О том, что не будет разговаривать с террористами, заявил и Зеленский.

Впоследствии начали вестись разговоры о рассмотрении как места для встречи Зеленского и Путина Ватикана.

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