Зеленский хочет привлечь США к переговорам по Донбассу
Киев • УНН
КИЕВ. 20 мая. УНН. Для урегулирования ситуации на Донбассе Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет встретиться с Владимиром Путиным, а также привлечь к переговорам США. Об этом Зеленский сказал во время итоговой пресс-конференции, передает корреспондент УНН.
Цитата:
"Наши европейские партнеры полностью поддерживают нормандский формат и не видят альтернативы. Я считаю, что кроме нормандского формата, будет прямой разговор с президентом РФ, а кроме прямого разговора с президентом РФ, я вижу еще формат привлечения США в эту дискуссию", - сказал Зеленский.
Он добавил, что не готов говорить, в каком именно формате могут быть привлечены США.
Дополнение
Разговор между офисами президентов Украины и России о встрече президентов двух стран Владимира Зеленского и Владимира Путина начат.
Что было раньше
Зеленский 20 апреля в своем видеообращении предложил Путину встретиться "в любой точке" Донбасса, где происходит конфликт. Обращаясь к России, украинский Президент также отметил, что различные взгляды Киева и Москвы на прошлое и будущее можно рассматривать не как проблему, а как возможность.
В ответ президент РФ Владимир Путин 22 апреля отказался от встречи на Донбассе, заявив о готовности обсудить с украинским лидером Владимиром Зеленским двусторонние отношения в любое удобное время - в Москве, а относительно Донбасса посоветовал сначала поговорить с "ДНР" и "ЛНР".
26 апреля Зеленский поручил руководителю ОП Андрею Ермаку организовать его встречу с российским лидером Владимиром Путиным.
На фоне таких заявлений главари "ДНР" и "ЛНР" тоже пригласили Зеленского на Донбасс. Возможность таких переговоров сначала отверг представитель украинской делегации в ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе Алексей Арестович.
"Наша позиция принципиальная, она заключается в том, что никаких переговоров с так называемыми "ЛНР" и "ДНР" не будет и не может быть, даже в условном пространстве, в режиме "фантастика на втором этаже", - сказал он.
О том, что не будет разговаривать с террористами, заявил и Зеленский.
Впоследствии начали вестись разговоры о рассмотрении как места для встречи Зеленского и Путина Ватикана.