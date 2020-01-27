Зеленский присоединится к молитве почтения пленников концлагеря Аушвиц-Биркенау
Киев • УНН
КИЕВ. 27 января. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский вместе с лидерами других стран присоединится к молитве на территории бывшего концлагеря Аушвиц-Биркенау. Об этом он заявил на брифинге по итогам встречи с президентом Польши Анджеем Дудой, передает корреспондент УНН.
"Добро и милосердие, я уверен, победит. Именно об этом на территории бывшего концлагеря Аушвиц-Биркенау вместе с президентом Польши Анджеем Дудой и лидерами многих государств мы будем сегодня молиться. Да, на разных языках, но об одном и тоже - о самом ценном, что есть на планете, о человеческой жизни", - сказал Зеленский.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский почтил память жертв Холокоста и отметил, что наша обязанность о них помнить.