Зеленський долучиться до молитви ушанування бранців концтабору Аушвіц-Біркенау
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. Президент України Володимир Зеленський разом з лідерами інших країн долучиться до молитви на території колишнього концтабору Аушвіц-Біркенау. Про це він заявив на брифінгу за підсумками зустрічі із президентом Польщі Анджеєм Дудою, передає кореспондент УНН.
“Добро і милосердя, я впевнений, переможе. Саме про це на території колишнього концтабору Аушвіц-Біркенау разом з президентом Польщі Анджеєм Дудою і лідерами багатьох держав ми будемо сьогодні молитись. Так, різними мовами, але про одне і теж — про найцінніше, що є на планеті, про людське життя”, — сказав Зеленський.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський вшанував пам’ять жертв Голокосту і зазначив, що наш обов’язок про них пам’ятати.