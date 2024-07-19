Президент Владимир Зеленский заявил, что можно договориться о дипломатическом завершении войны в Украине, если мир будет оказывать давление на россию. Об этом он сказал в эксклюзивном интервью ВВС в Лондоне, пишет УНН.

Детали

Зеленский сказал, что всему миру придется оказывать давление на россию, чтобы убедить ее сесть за стол переговоров и подумать о прекращении войны.

Это не означает, что все территории должны быть отвоеваны силой. Я думаю, что сила дипломатии может помочь - заявил он.

Также Президент добавил, что ослабление россии на поле боя поставит Украину в более выгодное положение за столом переговоров.

"Оказывая давление на россию, я думаю, можно договориться о дипломатическом урегулировании", - заявил Зеленский.

Дополнение

В июне в кулуарах Саммита мира руководитель Офиса Президента Андрей Ермак сказал, что никакого компромисса с независимостью Украины и никаких уступок суверенитету и территориальной целостности нашего государства во время будущих переговоров о мире не будет.