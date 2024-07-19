Киев • УНН
Президент Зеленский заявил, что дипломатическое завершение войны возможно, если мир будет давить на россию. Он считает, что сила дипломатии может помочь, но ослабление рф на поле боя усилит позиции Украины.
Президент Владимир Зеленский заявил, что можно договориться о дипломатическом завершении войны в Украине, если мир будет оказывать давление на россию. Об этом он сказал в эксклюзивном интервью ВВС в Лондоне, пишет УНН.
Детали
Зеленский сказал, что всему миру придется оказывать давление на россию, чтобы убедить ее сесть за стол переговоров и подумать о прекращении войны.
Это не означает, что все территории должны быть отвоеваны силой. Я думаю, что сила дипломатии может помочь
Также Президент добавил, что ослабление россии на поле боя поставит Украину в более выгодное положение за столом переговоров.
"Оказывая давление на россию, я думаю, можно договориться о дипломатическом урегулировании", - заявил Зеленский.
Дополнение
В июне в кулуарах Саммита мира руководитель Офиса Президента Андрей Ермак сказал, что никакого компромисса с независимостью Украины и никаких уступок суверенитету и территориальной целостности нашего государства во время будущих переговоров о мире не будет.