Зеленский заявил, что украинского оружия будет больше

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нашего оружия будет больше - снарядов, дронов, систем РЭБ, передает УНН.

"... имел возможность поблагодарить работников нашего оборонного комплекса - людей, которые посвятили свою жизнь украинской силе, которые делают наше оружие, которое проявляет себя на фронте, на море, в ударах с воздуха по российской системе войны. Спасибо за украинские снаряды, пушки, за дроны, за наши ракеты, за наши системы РЭБ. За все то, что помогает нашим воинам сражаться и бережет жизнь Украины и украинцев. Будет еще больше нашего оружия. Снарядов, наших дронов, наших систем РЭБ", - сообщил Зеленский во время вечернего обращения.

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