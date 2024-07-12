Атака рф на Киев 8 июля: за две недели обещают заключение, можно ли восстановить поврежденный дом 13 часов назад • 55324 просмотра

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В результате атаки рф на Украину 8 июля погибли 44 человека, 196 ранены - ГСЧС 15 часов назад • 52785 просмотра