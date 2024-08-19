Зеленский заявил, что Украине нужно экономическое и безопасностное взаимодействие с Африкой

Украине нужна экономическая и безопасность взаимодействие с Африкой, а также и прямая дипломатическая работа, в частности в формате форума Украина - Африка, который должен состояться. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский на совещании руководителей зарубежных дипломатических учреждений Украины «Военная дипломатия: устойчивость, оружие, победа», передает УНН.

Африка - нам нужны крепкие партнерства с теми, кто уважает международное право. Украине нужно экономическое взаимодействие с Африкой, взаимодействие по безопасности, а также и прямая дипломатическая работа, в частности в формате форума Украина - Африка, который должен состояться. И я очень жду. Латинская Америка - есть очень хорошие результаты в работе с такими странами, как Чили и Аргентина, с государствами Карибского бассейна. Должны увеличивать сотрудничество, и задача соответствующих послов и работников МИД Украины - реализовать нашу инициативу проведения саммита Украина - Латинская Америка - рассказал Зеленский.

Также Зеленский заявил, что Украина с Японией достигли настоящего стратегического партнерства и должна сделать такую модель отношений образцовой.

Все азиатское пространство и регион Тихого океана сейчас является одним из тех центров событий, где решается, какими будут следующие десятилетия. Украина имеет свой взгляд на глобальное развитие, и это должно быть исключительно мирное развитие в рамках системы мирового порядка, основанного на правилах. Украина готова присоединиться к соответствующим процессам как донор безопасности и защитник международного порядка. Мы будем усиливать наше дипломатическое присутствие в азиатском пространстве - рассказал Зеленский.

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