Президент Владимир Зеленский заявил, что не видит успеха россии в ее операции по Харьковщине и отметил, что когда у Украины будут укомплектованы резервы, то она сможет восстановить положение. Об этом он сообщил в интервью ВВС, передает корреспондент УНН.

россия действительно начала прорыв на Харьков. Ее цель была оккупация города в котором живет полтора миллиона человек. Это действительно большой город, очень большой... Но мы остановили это наступление. Их наступление провалилось. Около 20 тыс. их людей погибли. Это им стоило этих деревень. Да, села, они в этой серой зоне. "Серая" зона не, потому что мы определили, что она "серая", нет. Она обстреливалась и там люди были вывезены заранее. Я не вижу успеха в этой операции. Когда у нас будут укомплектованы резервы мы восстановим положение - рассказал Зеленский.

Дополнение

15 июля 2024 года Зеленский сообщал, что в Украине 14 бригад, которые неукомплектованные сформированы давно. Они не совсем без оружия. Что-то начало поступать, артиллерия и т.д., но до положительного результата еще долго.

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