Зеленский встретился в Германии с генералами США, переговоры с Шольцем не запланированы - BILD

Начало переговоров о вступлении Украины в ЕС: Орбан не голосовал за решение Евросовета и уже назвал причину

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил против решения ЕС начать переговоры о вступлении с Украиной, заявив, что страна не готова, и назвав это решение ошибочным и иррациональным. Он воздержался во время голосования.