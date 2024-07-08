Зеленский встретился с украинской общиной в Польше: обсудил волонтерские сети и помощь ВСУ

В понедельник, 8 июля, президент Украины Владимир Зеленский во время рабочего визита в Варшаву встретился с представителями украинской общины - волонтерами, медиками, педагогами, общественными активистами, членами религиозных организаций. Об этом пишет УНН со ссылкой на Офис президента.

Детали

Глава государства подробно рассказал о своем визите в Польшу, в частности о подписании двустороннего соглашения по безопасности.

Соглашение между Украиной и Польшей правильное, сильное, думаю, что историческое. Некоторые пункты там новые, таких нет в других документах. Еще надо разработать механизмы, но все равно все это говорит о сближении - еще большем сближении между соседями - отметил он.

Президент поблагодарил представителей украинской общины в Польше за все усилия, которые они прилагают для помощи Украине.

Соглашение по безопасности Украины и Польши: предусматривает возможность перехвата российских ракет и дронов и передачи эскадрильи МиГ-29

Спасибо всем, кто помогает Украине, этому единству между Украиной и Польшей, нашим военным, гражданскому населению, беженцам, с самого начала полномасштабного российского вторжения. Все это очень важные вещи - добавил глава государства.

В свою очередь представители украинской общины рассказали Владимиру Зеленскому, как именно они поддерживают земляков, в частности о создании волонтерских сетей и помощи воинам и их семьям.

В частности, соучредитель Фонда Uniters Галина Андрушков отметила, что они, в частности, собрали группу европейских и украинских экспертов, инженеров, менеджеров, которые проектируют и изготавливают дроны для Украины. Она попросила упростить процедуру передачи беспилотников через границу.

Президент поручил министру обороны проработать этот вопрос.

Также заместитель министра высшего образования Польши Анджей Шептицкий рассказал, что после начала полномасштабного российского вторжения Польша приняла около 600 украинских ученых и обеспечила их работой в университетах.

Вместе с польскими коллегами они разрабатывают научные проекты. Он убежден, что это будет способствовать развитию украинской науки и восстановлению нашей страны.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом Польши Анджеем Дудой. Речь шла о российских ударах, оборонном сотрудничестве и соглашении по безопасности.