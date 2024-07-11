В Посольстве Украины в Соединенных Штатах Америки Президент Владимир Зеленский провел встречу с представителями ведущих американских оборонных компаний. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Офис Президента.

Детали

На встрече присутствовали представители компаний BAE Systems, Day& Zimmermann, Boeing, Sierra Nevada Company, Northrop Grumman, RTX, Lockheed Martin, General Dynamics, D&M Holding, AeroVironment, Amentum.

Зеленский пригласил американские оборонные компании к работе на украинском рынке и сотрудничеству с отечественными предприятиями.

Он отметил, что Украина существенно увеличила собственное производство боеприпасов и вооружения. В то же время есть потребность в усиленной международной кооперации.

Во время встречи, как сообщается, стороны обсудили перспективы совместного оборонного производства, прежде всего боеприпасов, систем ПВО, пушек, бронетехники и беспилотников, обеспечение ремонта и обслуживания военной техники.

Кроме того, в присутствии Президента Украины АО "Укроборонпром" и американская компания Northrop Grumman подписали соглашение о создании нового производства боеприпасов среднего калибра в соответствии со стандартами НАТО.

Зеленский и президент Чехии обсудили чешскую инициативу по поставкам артиллерийских боеприпасов Украине