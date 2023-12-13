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Зеленский встретился с премьером Норвегии Стере: обсудили поддержку Сил обороны и защиту свободного мореплавания

Киев  •  УНН

13 декабрь 2023, 11:37  •  21574 просмотра

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Президент Украины Зеленский встретился с премьер-министром Норвегии Стере , чтобы обсудить поддержку обороны Украины и сохранение свободного судоходства в свете российской блокады.

Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Норвегию обсудил с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере  поддержку поддержки Норвегии Норвегии Йонасом Харом Стере  поддержку украинских воинов и продолжение работы для защиты свободного мореплавания украинских воинов и продолжение работы для защиты свободного мореплавания, сообщает УНН.  

Сегодня вместе с Премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере обсудили то, что важно для нас обоих, общий ход этого дня и нашу двустороннюю работу - Украины с Норвегией. Поддержку украинских воинов, продолжение нашей работы для защиты свободного мореплавания в контексте попытки россии заблокировать Черное море и наши порты, защита наших городов от террора

- написал Зеленский в Telegram.

По словам Президента, Норвегия - один из глобальных лидеров в поддержке Украины.

"Ваши решения и действия являются не просто своевременными и весомыми - они являются примером для других, примером лидерства", - указал Зеленский.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил визит в Осло - прибыл на саммит Украина - Северная Европа. Северная Европа.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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