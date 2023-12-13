Зеленский встретился с премьером Норвегии Стере: обсудили поддержку Сил обороны и защиту свободного мореплавания

Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Норвегию обсудил с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере поддержку поддержки Норвегии Норвегии Йонасом Харом Стере поддержку украинских воинов и продолжение работы для защиты свободного мореплавания украинских воинов и продолжение работы для защиты свободного мореплавания, сообщает УНН.

Сегодня вместе с Премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере обсудили то, что важно для нас обоих, общий ход этого дня и нашу двустороннюю работу - Украины с Норвегией. Поддержку украинских воинов, продолжение нашей работы для защиты свободного мореплавания в контексте попытки россии заблокировать Черное море и наши порты, защита наших городов от террора - написал Зеленский в Telegram.

По словам Президента, Норвегия - один из глобальных лидеров в поддержке Украины.

"Ваши решения и действия являются не просто своевременными и весомыми - они являются примером для других, примером лидерства", - указал Зеленский.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил визит в Осло - прибыл на саммит Украина - Северная Европа. Северная Европа.