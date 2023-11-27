Зеленский встретился с представителями Европейского инвестиционного банка: говорили об ускорении реализации инвестиционных проектов

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом Европейского инвестиционного банка Вернером Хойером и вице-президентом ЕИБ Терезой Червинской, которые прибыли с визитом в нашу страну, передает УНН со ссылкой на ОП.

Детали

Глава государства поблагодарил руководство ЕИБ за посещение Украины и решение об открытии Регионального представительства Европейского инвестиционного банка в странах Восточной Европы, которое будет располагаться в Киеве.

Региональное представительство ЕИБ в украинской столице будет играть важную роль в поддержке усилий по восстановлению и реконструкции Украины.

"Прежде всего это важный сигнал для наших людей, что вы верите в Украину, в развитие нашего государства. Это важно также и для украинского бизнеса", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Во время встречи особое внимание было уделено вопросу об ускорении реализации имеющихся инвестиционных проектов, в частности на местах, в регионах.

"Мы бы хотели, чтобы были в приоритете прежде всего инфраструктурные проекты восстановления нашего государства. Чтобы эта работа имела больший эффект", - сказал Владимир Зеленский.

Добавим

Со своей стороны Вернер Хойер отметил, что визит делегации ЕИБ в Украину является свидетельством непоколебимой поддержки, особенно в условиях российской агрессии.

По его словам, Европейский инвестиционный банк продолжает тесное сотрудничество с Украиной, что предусматривает серию новых инициатив по восстановлению инфраструктуры и поддержке экономики Украинского государства. Среди этих инициатив - два кредитных соглашения на общую сумму 450 млн евро, которые недавно одобрил совет директоров ЕИБ. Инициативы будут профинансированы через фонд EU for Ukraine, который является частью программы ЕИБ EU4U, направленный на программы по восстановлению и реконструкции Украины. Фонд поддерживается взносами государств-членов и гарантиями Европейской комиссии в целом на сумму 500 млн евро на сегодня.

Напомним

Сегодня Европейский инвестиционный банк объявил об открытии в Киеве нового регионального представительства ЕИБ в странах Восточной Европы.

Также, кроме встречи с Владимиром Зеленским у руководства Европейского инвестиционного банка состоялась встреча с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.

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