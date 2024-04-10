Зеленский с министром обороны Литвы обсудили коалицию по разминированию и сотрудничество в оборонной промышленности

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп
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Согласование в ЕС новых условий либерализации торговли с Украиной: в УКАБ назвали потенциальные потери для экономики
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Согласование в ЕС новых условий либерализации торговли с Украиной: в УКАБ назвали потенциальные потери для экономики

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Демобилизацию планируют исключить из законопроекта о мобилизации - источники
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Демобилизацию планируют исключить из законопроекта о мобилизации - источники

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Возраст до 40 лет: в НСЗУ рассказали, могут ли пересмотреть возрастные ограничения для женщин на участие в программе лечения бесплодия за госсредства
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Возраст до 40 лет: в НСЗУ рассказали, могут ли пересмотреть возрастные ограничения для женщин на участие в программе лечения бесплодия за госсредства

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Окончательного решения уволить Костина с должности Генпрокурора нет - источник
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Окончательного решения уволить Костина с должности Генпрокурора нет - источник

Эксклюзив
Начальника сервисного центра на Черниговщине подозревают во взяточничестве: суд арестовал его с залогом в 1 млн грн, который внесли сразу
  •  107903 просмотра

Начальника сервисного центра на Черниговщине подозревают во взяточничестве: суд арестовал его с залогом в 1 млн грн, который внесли сразу

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Убийство подростка на станции фуникулера в Киеве: прокуратура будет ходатайствовать о содержании под стражей для подозреваемого
9 апреля 2024, 07:16  •  113368 просмотра

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9 апреля 2024, 06:29  •  110179 просмотра

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8 апреля 2024, 12:53  •  137982 просмотра

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ГУР атаковало завод по сборке "шахедов" в рф: что известно об этом производстве и при чем тут Tinder

2 апреля 2024, 09:02  •  507603 просмотра

Зеленский с министром обороны Литвы обсудили коалицию по разминированию и сотрудничество в оборонной промышленности

Президент Зеленский встретился с новым министром обороны Литвы Лауринасом Кащюнасом, обсудив лидерство Литвы в разминировании, сотрудничество в оборонной промышленности, гарантии безопасности и дальнейшую военную поддержку со стороны страны.

Война •   •  8821 просмотра
Зеленский с министром обороны Литвы обсудили коалицию по разминированию и сотрудничество в оборонной промышленности

Фиксировал на фото местонахождение ВСУ, передавал "кураторам" фсб рф: задержан депутат Дружковского городского совета

Депутата Дружковского городского совета от запрещенной партии "ОПЗЖ" задержали за то, что он с октября 2022 по март 2023 года фотографировал позиции украинских военных и передавал их "кураторам" из ФСБ России.

Война •   •  8658 просмотра
Фиксировал на фото местонахождение ВСУ, передавал "кураторам" фсб рф: задержан депутат Дружковского городского совета

Расстрелял гражданского ради развлечения во время оккупации Бучи: 22-летнему захватчику из Бурятии сообщили о подозрении

22-летний российский военнослужащий из Бурятии во время оккупации застрелил безоружного 46-летнего гражданского в Буче, а также бросил гранату в подвал, где прятались гражданские, изуродовав тело жертвы.

Война •   •  8225 просмотра
Расстрелял гражданского ради развлечения во время оккупации Бучи: 22-летнему захватчику из Бурятии сообщили о подозрении

Украинские женщины должны быть готовы к войне как израильские - советник по гендерным вопросам командующего Сухопутными войсками ВСУ

Украине нужно готовить женщин к военной службе, как это делает Израиль, чтобы защититься от постоянных нападений России.

Общество •   •  9684 просмотра
Украинские женщины должны быть готовы к войне как израильские - советник по гендерным вопросам командующего Сухопутными войсками ВСУ

Агентство Fitch понизило прогноз по кредитному рейтингу Китая

Fitch ухудшило прогноз кредитного рейтинга Китая до негативного, ссылаясь на риски для государственных финансов, поскольку экономика сталкивается с проблемами при переходе к новым моделям роста.

Новости Мира •   •  7231 просмотра
Агентство Fitch понизило прогноз по кредитному рейтингу Китая

Более 10 тысяч природных пожаров произошло в Украине с начала года - ГСЧС

С начала 2024 года в Украине зафиксировано более 10 000 пожаров в природных экосистемах и на открытых территориях, которыми повреждено почти 6,5 тыс. га земли, а 1 248 нарушителей привлечены к ответственности за незаконное сжигание сухой травы.

Криминал и ЧП •   •  7443 просмотра
Более 10 тысяч природных пожаров произошло в Украине с начала года - ГСЧС

россияне обстреляли поселок Липцы и Волчанск на Харьковщине: погибла девочка, есть пострадавшие

14-летняя девочка погибла и по меньшей мере четверо получили ранения в результате российских обстрелов Липцов и Волчанска в Харьковской области. Полностью разрушена поликлиника.

Война •   •  8876 просмотра
россияне обстреляли поселок Липцы и Волчанск на Харьковщине: погибла девочка, есть пострадавшие

В Украину прибыл министр обороны Литвы: он уже встретился с Зеленским

Министр национальной обороны Литвы Лауринас Кащюнас прибыл в Украину, встретился с президентом Зеленским и ему представил расширенный пакет поддержки, включая планы развертывания боевых беспилотников и коалиции по разминированию.

Война •   •  9293 просмотра
В Украину прибыл министр обороны Литвы: он уже встретился с Зеленским

В Румынии обсуждают добровольную военную подготовку, президент призвал укрепить военный резерв

Президент Румынии Клаус Йоханнис призвал укрепить военный резерв и возродить национальную оборонную промышленность, а в парламенте обсуждается законопроект о добровольной военной подготовке для лиц в возрасте от 18 до 35 лет.

Новости Мира •   •  6998 просмотра
В Румынии обсуждают добровольную военную подготовку, президент призвал укрепить военный резерв

Швейцария выделила более 5 миллиардов евро на восстановление Украины до 2036 года

Швейцария выделяет 5 миллиардов швейцарских франков (более 5 миллиардов евро) на восстановление Украины до 2036 года, посылая мощный сигнал солидарности с пострадавшими и делая свой вклад в обеспечение стабильности во всей Европе.

Война •   •  12021 просмотра
Швейцария выделила более 5 миллиардов евро на восстановление Украины до 2036 года