Зеленский с министром обороны Литвы обсудили коалицию по разминированию и сотрудничество в оборонной промышленности

Президент Владимир Зеленский встретился с новоназначенным министром обороны Литвы Лауринасом Кащюнасом в рамках его первого зарубежного визита в должности. Зеленский отметил важность дальнейшего лидерства Литвы в международной коалиции по разминированию и развития сотрудничества в сфере оборонной промышленности, передает УНН.

Встретился с министром национальной обороны Литвы Лауринасом Кащюнасом. Это его первый зарубежный визит на этой должности. Обсудили важность дальнейшего лидерства Литвы в международной коалиции по разминированию, развитие сотрудничества в сфере оборонной промышленности, работу над документом о гарантиях безопасности, дальнейшую всестороннюю поддержку - написал Зеленский в соцсетях.

Президент поблагодарил за вклад Литвы в реализацию чешской инициативы по покупке боеприпасов и за выделение средств для партии дронов. Во время встречи Зеленский и Кащюнас также обсудили дальнейшую всестороннюю поддержку со стороны Литвы, в частности по подготовке украинских военнослужащих и реализации реабилитационных программ для раненых защитников.

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