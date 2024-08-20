Зеленский в Кропивницком встретился с представителями бизнеса: обсудили развитие и возможности для производителей

Президент Владимир Зеленский в Кропивницком встретился с представителями бизнеса в регионе. Они обсудили поддержку бизнеса со стороны государства, развитие и возможности наших производителей, передает УНН.

"Обсудили поддержку бизнеса со стороны государства, развитие и возможности для наших производителей. Спасибо всем предприятиям, которые своей работой поддерживают наше государство, наших защитников", - написал Зеленский.

Офис Президента сообщил, что во время рабочей поездки в Кировоградскую область Зеленский встретился с представителями бизнеса в рамках экономической платформы "Сделано в Украине".

Зеленский поблагодарил всех воинов из этого региона и предприятия, которые их поддерживают своей работой.

"Это очень важно. Такая ценность вашего региона, его восстановление. Я сегодня вижу восстановление производства. Видим, что предприятия увеличивают количество рабочих мест", - сказал Президент.

Зеленский отметил, что Министерство экономики и предприниматели обсуждают программы поддержки бизнеса, и подчеркнул, что таких инициатив должно быть больше.

"Первый вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко отметила, что в этом году в рамках инициативы "Сделано в Украине" для Кировоградщины предусмотрено 850 млн грн. Чем активнее бизнесы будут подаваться на программы поддержки, тем больше средств смогут получить", - информирует ОП.

Кроме того, Свириденко сообщила, что сегодня правительство одобрило запуск инициативы Президента "Национальный кэшбек". Уже в следующем месяце она станет доступной для украинцев.

Національний кешбек запрацює з 2 вересня - Мінекономіки

Сообщается, что во время встречи с предпринимателями обсудили возможность привлечения украинских производителей к достройке Хмельницкой АЭС, программу частичной компенсации стоимости отечественной сельхозтехники и оборудования и развитие локализации производства инженерно-строительной техники.

Также в Кропивницком Зеленский посетил предприятие, где производят сельскохозяйственную технику, в частности посевные комплексы, сеялки, культиваторы, дисковые бороны, погрузчики, опрыскиватели.

Зеленский пообщался с работниками и работницами предприятия и отметил, что своей работой они также приближают победу Украины.

"Нам нужно сохранить страну. Для этого нужно справедливое окончание войны. Мы точно приближаем это. Военные на фронте, такие люди, как вы. Работаем над этим. Очень хотим этого", - подчеркнул он.