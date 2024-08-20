Зеленский в Кропивницком встретился с представителями бизнеса: обсудили развитие и возможности для производителей

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Атака рф на Киевщину: повреждены 7 домов и автомобиль

Атака рф на Киевщину: повреждены 7 домов и автомобиль

  •  37293 просмотра
В Тернопольской области продолжают тушить пожар после ночной атаки рф: спасатели показали последствия

В Тернопольской области продолжают тушить пожар после ночной атаки рф: спасатели показали последствия

  •  45387 просмотра
Зеленский на Днепропетровщине провел совещание по водоснабжению

Зеленский на Днепропетровщине провел совещание по водоснабжению

  •  49728 просмотра
Поддержка ветеранов российско-украинской войны: опыт небольших общин

Поддержка ветеранов российско-украинской войны: опыт небольших общин

  •  91161 просмотра
Disney отменил приквел "Звездных войн" "Аколит"

Disney отменил приквел "Звездных войн" "Аколит"

  •  45711 просмотра
публикации
Поддержка ветеранов российско-украинской войны: опыт небольших общин

Поддержка ветеранов российско-украинской войны: опыт небольших общин

  •  91161 просмотра
Трудоустройство вынужденных переселенцев: ситуация в небольших городах

Трудоустройство вынужденных переселенцев: ситуация в небольших городах

19 августа 2024, 09:45  •  160584 просмотра
Прозрачность отбора руководителя Фонда гарантирования вкладов - один из ключей к получению финансовой помощи МВФ

Прозрачность отбора руководителя Фонда гарантирования вкладов - один из ключей к получению финансовой помощи МВФ

16 августа 2024, 07:25  •  279080 просмотра
Украинская премьер-лига: анонс третьего тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров

Украинская премьер-лига: анонс третьего тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров

16 августа 2024, 06:30  •  263216 просмотра
Внутренние переселенцы: как местные власти помогают адаптироваться к новым условиям людям, которые покинули свои дома из-за войны

Внутренние переселенцы: как местные власти помогают адаптироваться к новым условиям людям, которые покинули свои дома из-за войны

15 августа 2024, 10:39  •  311439 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Ученые сделали удивительное открытие, анализируя Туринскую плащаницу

Ученые сделали удивительное открытие, анализируя Туринскую плащаницу

  •  3228 просмотра
Disney отменил приквел "Звездных войн" "Аколит"

Disney отменил приквел "Звездных войн" "Аколит"

  •  45673 просмотра
20 августа: Всемирный день лени, День москитов

20 августа: Всемирный день лени, День москитов

  •  94611 просмотра
В США археологи нашли череп мастодонта возрастом более 13 000 лет

В США археологи нашли череп мастодонта возрастом более 13 000 лет

19 августа 2024, 14:52  •  86808 просмотра
Боб Дилан записал музыку для нового байопика о Рональде Рейгане

Боб Дилан записал музыку для нового байопика о Рональде Рейгане

19 августа 2024, 07:26  •  112845 просмотра
Актуальное
Зеленский в Кропивницком встретился с представителями бизнеса: обсудили развитие и возможности для производителей

Зеленский в Кропивницком встретился с представителями бизнеса: обсудили развитие и возможности для производителей

Киев  •  УНН

20 августа 2024, 14:40  •  9290 просмотра

Read in English

Президент встретился с представителями бизнеса Кировоградщины в рамках платформы "Сделано в Украине". Обсудили государственную поддержку, развитие производства и новые инициативы, в частности "Национальный кэшбек".

Президент Владимир Зеленский в Кропивницком встретился с представителями бизнеса в регионе. Они обсудили поддержку бизнеса со стороны государства, развитие и возможности наших производителей, передает УНН.

"Обсудили поддержку бизнеса со стороны государства, развитие и возможности для наших производителей. Спасибо всем предприятиям, которые своей работой поддерживают наше государство, наших защитников", - написал Зеленский.

Офис Президента сообщил, что во время рабочей поездки в Кировоградскую область Зеленский встретился с представителями бизнеса в рамках экономической платформы "Сделано в Украине".

Зеленский поблагодарил всех воинов из этого региона и предприятия, которые их поддерживают своей работой.

"Это очень важно. Такая ценность вашего региона, его восстановление. Я сегодня вижу восстановление производства. Видим, что предприятия увеличивают количество рабочих мест", - сказал Президент.

Зеленский отметил, что Министерство экономики и предприниматели обсуждают программы поддержки бизнеса, и подчеркнул, что таких инициатив должно быть больше.

"Первый вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко отметила, что в этом году в рамках инициативы "Сделано в Украине" для Кировоградщины предусмотрено 850 млн грн. Чем активнее бизнесы будут подаваться на программы поддержки, тем больше средств смогут получить", - информирует ОП.

Кроме того, Свириденко сообщила, что сегодня правительство одобрило запуск инициативы Президента "Национальный кэшбек". Уже в следующем месяце она станет доступной для украинцев.

Національний кешбек запрацює з 2 вересня - Мінекономіки20 августа 2024, 09:00 • 17693 просмотра

Сообщается, что во время встречи с предпринимателями обсудили возможность привлечения украинских производителей к достройке Хмельницкой АЭС, программу частичной компенсации стоимости отечественной сельхозтехники и оборудования и развитие локализации производства инженерно-строительной техники.

Также в Кропивницком Зеленский посетил предприятие, где производят сельскохозяйственную технику, в частности посевные комплексы, сеялки, культиваторы, дисковые бороны, погрузчики, опрыскиватели.

Зеленский пообщался с работниками и работницами предприятия и отметил, что своей работой они также приближают победу Украины.

"Нам нужно сохранить страну. Для этого нужно справедливое окончание войны. Мы точно приближаем это. Военные на фронте, такие люди, как вы. Работаем над этим. Очень хотим этого", - подчеркнул он.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Экономикаполитика
Эксклюзив
Реструктуризация кредитов: взаимная выгода для банков и заемщиков во времена кризиса
  •  1398 просмотра

Реструктуризация кредитов: взаимная выгода для банков и заемщиков во времена кризиса

Эксклюзив
Экономист объяснил, в чем сложность введения специальной соцвыплаты, которую предлагает Минсоцполитики
  •  25655 просмотра

Экономист объяснил, в чем сложность введения специальной соцвыплаты, которую предлагает Минсоцполитики

Эксклюзив
Правосудие на паузе: почему ГБР не выполняет решение суда о признании потерпевших?
  •  49025 просмотра

Правосудие на паузе: почему ГБР не выполняет решение суда о признании потерпевших?

Эксклюзив
"Обнаглели". Эксперт раскритиковал работников АРМА за шпионские игры
  •  92248 просмотра

"Обнаглели". Эксперт раскритиковал работников АРМА за шпионские игры

Эксклюзив
Кабмин назвал экспертов, которые проведут аудит в НАБУ
  •  100413 просмотра

Кабмин назвал экспертов, которые проведут аудит в НАБУ

Эксклюзив
Дело начальников Бориспольского и Бучанского ТЦК: в суд направлено ходатайство об аресте 1 млн долларов
  •  112812 просмотра

Дело начальников Бориспольского и Бучанского ТЦК: в суд направлено ходатайство об аресте 1 млн долларов

Эксклюзив
Есть большая потребность в физической реабилитации - в Броварском горсовете рассказали об основных проблемах, с которыми сталкиваются ветераны российско-украинской войны
19 августа 2024, 14:00  •  112497 просмотра

Есть большая потребность в физической реабилитации - в Броварском горсовете рассказали об основных проблемах, с которыми сталкиваются ветераны российско-украинской войны

Эксклюзив
Проблемные кредиты: реструктуризация как спасение для бизнеса или очередное испытание?
19 августа 2024, 12:52  •  113564 просмотра

Проблемные кредиты: реструктуризация как спасение для бизнеса или очередное испытание?

Эксклюзив
ГБР не выполняет судебные решения, чтобы избежать дополнительной работы с потерпевшими-адвокат
19 августа 2024, 12:36  •  104356 просмотра

ГБР не выполняет судебные решения, чтобы избежать дополнительной работы с потерпевшими-адвокат

Эксклюзив
Закрытый конкурс на должность главы Фонда гарантирования вкладов нецелесообразен и противоречит требованиям МВФ - политолог
19 августа 2024, 11:08  •  89444 просмотра

Закрытый конкурс на должность главы Фонда гарантирования вкладов нецелесообразен и противоречит требованиям МВФ - политолог

Популярные

Disney отменил приквел "Звездных войн" "Аколит"

Disney отменил приквел "Звездных войн" "Аколит"

  •  45711 просмотра
Поддержка ветеранов российско-украинской войны: опыт небольших общин

Поддержка ветеранов российско-украинской войны: опыт небольших общин

  •  91161 просмотра
Зеленский на Днепропетровщине провел совещание по водоснабжению

Зеленский на Днепропетровщине провел совещание по водоснабжению

  •  49728 просмотра
В Тернопольской области продолжают тушить пожар после ночной атаки рф: спасатели показали последствия

В Тернопольской области продолжают тушить пожар после ночной атаки рф: спасатели показали последствия

  •  45387 просмотра
Атака рф на Киевщину: повреждены 7 домов и автомобиль

Атака рф на Киевщину: повреждены 7 домов и автомобиль

  •  37293 просмотра

Публикации

Поддержка ветеранов российско-украинской войны: опыт небольших общин

Поддержка ветеранов российско-украинской войны: опыт небольших общин

  •  91161 просмотра
Трудоустройство вынужденных переселенцев: ситуация в небольших городах

Трудоустройство вынужденных переселенцев: ситуация в небольших городах

19 августа 2024, 09:45  •  160584 просмотра
Прозрачность отбора руководителя Фонда гарантирования вкладов - один из ключей к получению финансовой помощи МВФ

Прозрачность отбора руководителя Фонда гарантирования вкладов - один из ключей к получению финансовой помощи МВФ

16 августа 2024, 07:25  •  279080 просмотра
Украинская премьер-лига: анонс третьего тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров

Украинская премьер-лига: анонс третьего тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров

16 августа 2024, 06:30  •  263216 просмотра
Внутренние переселенцы: как местные власти помогают адаптироваться к новым условиям людям, которые покинули свои дома из-за войны

Внутренние переселенцы: как местные власти помогают адаптироваться к новым условиям людям, которые покинули свои дома из-за войны

15 августа 2024, 10:39  •  311439 просмотра

Война

Политолог: партия Порошенко не должна превращать ратификацию Римского статута в политические игрища

Политолог: партия Порошенко не должна превращать ратификацию Римского статута в политические игрища

  •  4883 просмотра
Кулеба обсудил с главой МИД Нидерландов поставки Украине F-16 и усиление ПВО

Кулеба обсудил с главой МИД Нидерландов поставки Украине F-16 и усиление ПВО

  •  6890 просмотра
Оккупанты ударили по детскому кафе в Запорожской области: три ребенка ранены, один - в тяжелом состоянии

Оккупанты ударили по детскому кафе в Запорожской области: три ребенка ранены, один - в тяжелом состоянии

  •  5995 просмотра
ВСУ контролирует 1263 кв. км в курской области и 93 населенных пункта - Сырский

ВСУ контролирует 1263 кв. км в курской области и 93 населенных пункта - Сырский

  •  11706 просмотра
В российской армии анонсировали создание новой группировки войск

В российской армии анонсировали создание новой группировки войск

  •  9208 просмотра

политика

Политолог: партия Порошенко не должна превращать ратификацию Римского статута в политические игрища

Политолог: партия Порошенко не должна превращать ратификацию Римского статута в политические игрища

  •  4883 просмотра
Кулеба обсудил с главой МИД Нидерландов поставки Украине F-16 и усиление ПВО

Кулеба обсудил с главой МИД Нидерландов поставки Украине F-16 и усиление ПВО

  •  6890 просмотра
ВСУ контролирует 1263 кв. км в курской области и 93 населенных пункта - Сырский

ВСУ контролирует 1263 кв. км в курской области и 93 населенных пункта - Сырский

  •  11706 просмотра
Зеленский в Кропивницком встретился с представителями бизнеса: обсудили развитие и возможности для производителей

Зеленский в Кропивницком встретился с представителями бизнеса: обсудили развитие и возможности для производителей

  •  10849 просмотра
Поддержка проживания за счет соцфонда: помощь по новому принципу ВПЛ и лицам с инвалидностью действует с сегодняшнего дня

Поддержка проживания за счет соцфонда: помощь по новому принципу ВПЛ и лицам с инвалидностью действует с сегодняшнего дня

  •  8938 просмотра

Война

Политолог: партия Порошенко не должна превращать ратификацию Римского статута в политические игрища

Политолог: партия Порошенко не должна превращать ратификацию Римского статута в политические игрища

  •  4883 просмотра
Кулеба обсудил с главой МИД Нидерландов поставки Украине F-16 и усиление ПВО

Кулеба обсудил с главой МИД Нидерландов поставки Украине F-16 и усиление ПВО

  •  6890 просмотра
Оккупанты ударили по детскому кафе в Запорожской области: три ребенка ранены, один - в тяжелом состоянии

Оккупанты ударили по детскому кафе в Запорожской области: три ребенка ранены, один - в тяжелом состоянии

  •  5995 просмотра
ВСУ контролирует 1263 кв. км в курской области и 93 населенных пункта - Сырский

ВСУ контролирует 1263 кв. км в курской области и 93 населенных пункта - Сырский

  •  11706 просмотра
В российской армии анонсировали создание новой группировки войск

В российской армии анонсировали создание новой группировки войск

  •  9208 просмотра

политика

Политолог: партия Порошенко не должна превращать ратификацию Римского статута в политические игрища

Политолог: партия Порошенко не должна превращать ратификацию Римского статута в политические игрища

  •  4883 просмотра
Кулеба обсудил с главой МИД Нидерландов поставки Украине F-16 и усиление ПВО

Кулеба обсудил с главой МИД Нидерландов поставки Украине F-16 и усиление ПВО

  •  6890 просмотра
ВСУ контролирует 1263 кв. км в курской области и 93 населенных пункта - Сырский

ВСУ контролирует 1263 кв. км в курской области и 93 населенных пункта - Сырский

  •  11706 просмотра
Зеленский в Кропивницком встретился с представителями бизнеса: обсудили развитие и возможности для производителей

Зеленский в Кропивницком встретился с представителями бизнеса: обсудили развитие и возможности для производителей

  •  10849 просмотра
Поддержка проживания за счет соцфонда: помощь по новому принципу ВПЛ и лицам с инвалидностью действует с сегодняшнего дня

Поддержка проживания за счет соцфонда: помощь по новому принципу ВПЛ и лицам с инвалидностью действует с сегодняшнего дня

  •  8938 просмотра

Новости Бизнеса

До 15 тысяч грн на профессиональное развитие: стартовал грантовый конкурс "PROзростання"

До 15 тысяч грн на профессиональное развитие: стартовал грантовый конкурс "PROзростання"

  •  21355 просмотра
Второй форум «Освіта Дивосвіт 24» объявил даты проведения и расширяет формат

Второй форум «Освіта Дивосвіт 24» объявил даты проведения и расширяет формат

15 августа 2024, 12:06  •  108887 просмотра
Как искусственный интеллект поможет изучать английский язык? Объясняют специалисты Grade

Как искусственный интеллект поможет изучать английский язык? Объясняют специалисты Grade

15 августа 2024, 11:29  •  107323 просмотра

Экономика

Реструктуризация кредитов: взаимная выгода для банков и заемщиков во времена кризиса

Реструктуризация кредитов: взаимная выгода для банков и заемщиков во времена кризиса
Эксклюзив

  •  1398 просмотра
У Tesla будет самый низкий тариф на ввоз электромобилей из Китая в ЕС

У Tesla будет самый низкий тариф на ввоз электромобилей из Китая в ЕС

  •  7068 просмотра
Программа национального кэшбэка повлияет на ВВП страны на 0,25% - Минэкономики

Программа национального кэшбэка повлияет на ВВП страны на 0,25% - Минэкономики

  •  9385 просмотра
Зеленский в Кропивницком встретился с представителями бизнеса: обсудили развитие и возможности для производителей

Зеленский в Кропивницком встретился с представителями бизнеса: обсудили развитие и возможности для производителей

  •  10849 просмотра
Завтра в Украине графики отключений будут действовать с 16:00 до 24:00

Завтра в Украине графики отключений будут действовать с 16:00 до 24:00

  •  8639 просмотра

Киев

КГГА призывает полицию не пропускать грузовики на аварийный мост Патона

КГГА призывает полицию не пропускать грузовики на аварийный мост Патона

  •  1102 просмотра
В Киеве разоблачили адвоката, который продавал фиктивные документы уклонистам

В Киеве разоблачили адвоката, который продавал фиктивные документы уклонистам

  •  21166 просмотра
Киев отразил ночную атаку дронов и утренний ракетный удар

Киев отразил ночную атаку дронов и утренний ракетный удар

  •  114405 просмотра
В Киевской области работает ПВО: жителей призывают оставаться в укрытиях

В Киевской области работает ПВО: жителей призывают оставаться в укрытиях

  •  117169 просмотра
На Киевщине работают силы ПВО, слышны взрывы

На Киевщине работают силы ПВО, слышны взрывы

  •  50080 просмотра