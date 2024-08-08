Зеленский в День войск связи ВСУ: надежная и качественная связь - это защита жизни и успех военных в бою

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 8 августа, поздравил воинов-связистов с их профессиональным праздником. Глава государства указал, что работа связистов помогает обеспечивать качественную коммуникацию, а с ней - и важные результаты для Украины. Об этом сообщает УНН.

Надежная и качественная связь - это также защита жизни и успех наших военных в бою. Я благодарю наших воинов-связистов за профессионализм. Ваша работа помогает обеспечивать качественную коммуникацию, а с ней - и важные результаты для Украины. С Днем войск связи! Слава всем, кто укрепляет наше государство и помогает бороться за нашу свободу - написал Зеленский в Telegram.

Напомним

В Украине свой профессиональный праздник отмечают военнослужащие подразделений войск связи ВСУ. Событие было основано указом президента в 2000 году.