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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Зеленский в День войск связи ВСУ: надежная и качественная связь - это защита жизни и успех военных в бою

Зеленский в День войск связи ВСУ: надежная и качественная связь - это защита жизни и успех военных в бою

Киев  •  УНН

8 августа 2024, 05:59  •  9374 просмотра

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Президент Украины отметил важность надежной связи для защиты жизни и успеха военных в бою. Зеленский поблагодарил воинов-связистов за профессионализм и обеспечение качественной коммуникации.

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 8 августа, поздравил воинов-связистов с их профессиональным праздником. Глава государства указал, что работа связистов помогает обеспечивать качественную коммуникацию, а с ней - и важные результаты для Украины. Об этом сообщает УНН.

Надежная и качественная связь - это также защита жизни и успех наших военных в бою. Я благодарю наших воинов-связистов за профессионализм. Ваша работа помогает обеспечивать качественную коммуникацию, а с ней - и важные результаты для Украины. С Днем войск связи! Слава всем, кто укрепляет наше государство и помогает бороться за нашу свободу

- написал Зеленский в Telegram.

Напомним 

В Украине свой профессиональный праздник отмечают военнослужащие подразделений войск связи ВСУ. Событие было основано указом президента в 2000 году.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

ОбществоВойна
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
telegramТелеграмма
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
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