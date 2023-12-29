Зеленский уволил главу Тернопольской ОГА Труша
Президент Украины Зеленский уволил Владимира Труша с должности председателя Тернопольской ОГА на основании его заявления.
"Будут выплачиваться вовремя": Шмыгаль сделал заявление о выплате пенсий и зарплат учителям и врачам
Премьер-министр Украины заверил в своевременной выплате зарплат бюджетникам и пенсий.
На фоне самой массированной атаки рф с воздуха МИД призвал мир объединить усилия, чтобы остановить российский геноцид украинцев
Министерство иностранных дел Украины призывает мировое сообщество остановить российский геноцид после массированной воздушной атаки на города. россия применила 158 средств воздушной атаки против гражданских объектов.
В фирмах "короля обнала" Стрелковского, которого СМИ называют протеже нардепа Гетманцева, провели обыски
Сейчас детективы принимают меры по установлению окончательной суммы ущерба, нанесенного бюджету, но экспертизами уже подтверждена сумма в 767 млн грн.
Количество жертв в результате российской утренней ракетной атаки на Одессу возросло до четырех - Кипер
Четыре человека погибли в результате российского ракетного удара по Одессе; среди жертв - двое детей и беременная женщина.
"ЕС будет с Украиной столько, сколько потребуется": Боррель отреагировал на массированный ракетный удар рф по Украине
ЕС подтверждает поддержку Украины после одной из крупнейших атак с момента полномасштабного вторжения рф в Украину.
В Конотопе количество пострадавших в результате авиаудара рф увеличилось до четырех
В результате российского ракетного обстрела Конотопа ранены четыре человека. О погибших не сообщается. Мэр объявил о создании центра помощи пострадавшим.
Ракетная атака рф на Киев: КГВА сообщает о четырех погибших и 30 пострадавших
Четыре человека погибли, 30 пострадали в результате ракетного обстрела Киева российскими войсками.
В Черкасской области и в Сумах прогремели взрывы - СМИ
Взрывы прогремели в Черкасской и Сумской областях Украины после объявления воздушной тревоги и предупреждения о запуске ракет.
Большинство территории Украины охватила воздушная тревога. ВС ВСУ предупреждают о запуске вражеских ракет
Украина находится в состоянии воздушной тревоги из-за угрозы ракетных пусков с вражеских самолетов Ту-22М3.