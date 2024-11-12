Зеленский установил новый профессиональный праздник для ГБР: когда будут отмечать

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об установлении профессионального Дня Государственного бюро расследований, который будет отмечаться ежегодно 12 ноября. Об этом Зеленский заявил в вечернем обращении, передает УНН.

Подписал сегодня несколько указов (...) Указ об установлении профессионального Дня Государственного бюро расследований. Сегодня уже девятая годовщина принятия закона о Государственном бюро расследований, и я благодарю каждого и каждую в структуре ГБР, кто заботится о государственных интересах и собственной работой обеспечивает большие возможности для справедливости в Украине. Отметил наградами ребят из Государственного бюро расследований. К сожалению, двое - посмертно. Ребята выполняли задачи в прифронтовой зоне - сказал Зеленский.

Дополнение

Речь идет об указе №763/2024, согласно которому "учитывая значение и роль Государственного бюро расследований в выполнении задач по предотвращению, выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию уголовных правонарушений, постановляется установить в Украине День Государственного бюро расследований, который отмечать ежегодно 12 ноября".

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский установил новую дату Дня ракетных войск и артиллерии - 4 декабря.