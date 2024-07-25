Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская оборонная отрасль становится уже совсем другой - более сильной, более эффективной. В оборонном производстве начали реально и заметно работать иностранные средства, и это большое достижение для Украины. Также Украина готовит шаги по дальнобойным дронам, чтобы выйти на большее количество и большее качество. Об этом Зеленский заявил в вечернем обращении, передает УНН.

Детали

Как заявил Зеленский, сегодня был очень подробный и длительный разговор с министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Александром Камышиным по анализу работы министерства и соответствующих предприятий «оборонки» - то, что достигнуто, и то, что запланировано.

Хорошие результаты есть. Много разных аспектов - и по нашей бронированной технике, и по дронам, и по артиллерии. Ощутимо, что отрасль становится уже совсем другой - более сильной, более эффективной. Очень важно, что наконец в оборонном производстве начали реально и заметно работать иностранные средства, и это большое наше достижение. Не только средства государственного бюджета, но и инвестиции партнеров в оборонное производство в Украине. Сегодня мы определились и с «Укроборонпромом», и с нашими ракетчиками по обновленным задачам. По многим направлениям имеем не просто уже потенциал или какие-то определенные результаты, а поставки для выполнения задач Силами обороны и безопасности - поставки, которые растут. Плюс по нашим дальнобойным дронам мы готовим шаги, чтобы выйти на большее количество и большее качество. Украина свои интересы всегда будет уметь защищать - сказал Зеленский.

Напомним,

Президент Зеленский заявил о прогрессе в ракетной программе Украины. Он подчеркнул важность достижения максимальной оборонной самостоятельности для страны.