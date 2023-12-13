Зеленский сделал заявление накануне саммита ЕС: если решение по Украине не будет положительным, то это путин наложил вето

Положительное решение о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС должно быть принято с учетом выполнения всех рекомендаций. Потому что откладывание решения будет означать, что российский диктатор владимир путин на него повлиял. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Норвегии в среду накануне саммита ЕС, передает корреспондент УНН.

Президент ответил на вопрос журналиста, "есть ли у вас план "Б", если вы не начнете переговоры о членстве?".

Есть блокирование со стороны Венгрии, и это факт. С нашей стороны мы сделали все, абсолютно все. Выполнили все рекомендации Еврокомиссии. Все рекомендации наших партнеров. То есть Украина сделала все, чтобы не давать никакого шанса тому или иному государству блокировать начало переговоров. Поэтому здесь вопрос только устойчивости стран ЕС - ответил Зеленский.

Зеленский также отметил, что у рф не было ни одной победы. "Они ничего не смогли сделать, не смогли оккупировать ни одного села, я уже не говорю о городах",- сказал Президент. Однако россия начала сотрудничать с другими странами и давить на них.

Поэтому, если не будет положительного результата - вопрос не в плане "Б", у нас есть только один план. Это наш выбор, выбор нашего народа - быть в ЕС. Поэтому, если не будет там позитива - это будет говорить о том, что путин наложил вето на это решение - подытожил Президент.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Осло на саммит лидеров стран Северной Европы, чтобы обсудить вопросы обороны и поддержки Украины.

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