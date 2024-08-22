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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Зеленский: россия разрушила более 500 церквей и других религиозных сооружений в Украине

Зеленский: россия разрушила более 500 церквей и других религиозных сооружений в Украине

Киев  •  УНН

22 августа 2024, 08:39  •  12857 просмотра

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Президент Украины заявил, что российские удары уничтожили более 500 церквей и других религиозных зданий.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские войска ударами уничтожили более 500 церквей и других религиозных зданий в Украине, пишет УНН.

С начала этой войны российские удары разрушили уже более 500 церквей, молитвенных домов и других религиозных сооружений

- сообщил Зеленский в соцсетях.

Детали

Как отметил Президент, все верующие Украины пострадали от вторжения российского зла. 

"И мы очень ценим каждое проявление поддержки нашего государства и людей в битве за нашу жизнь - жизнь, которую россия хочет уничтожить полностью. Тот, для кого и церкви являются мишенями для бомб и ракет, заслуживает только осуждения от всего мира. И именно такое отношение должно получить российское государство - самый большой террорист в сегодняшнем мире", - написал Зеленский.

Более 2 тыс. объектов культурной инфраструктуры повреждены или разрушены из-за агрессии рф15 июля 2024, 08:35 • 18050 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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