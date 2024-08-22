Зеленский: россия разрушила более 500 церквей и других религиозных сооружений в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские войска ударами уничтожили более 500 церквей и других религиозных зданий в Украине, пишет УНН.

С начала этой войны российские удары разрушили уже более 500 церквей, молитвенных домов и других религиозных сооружений - сообщил Зеленский в соцсетях.

Детали



Как отметил Президент, все верующие Украины пострадали от вторжения российского зла.

"И мы очень ценим каждое проявление поддержки нашего государства и людей в битве за нашу жизнь - жизнь, которую россия хочет уничтожить полностью. Тот, для кого и церкви являются мишенями для бомб и ракет, заслуживает только осуждения от всего мира. И именно такое отношение должно получить российское государство - самый большой террорист в сегодняшнем мире", - написал Зеленский.

Более 2 тыс. объектов культурной инфраструктуры повреждены или разрушены из-за агрессии рф