Жара до 38° и местами дожди: прогноз погоды на сегодня 6 часов назад • 25895 просмотра

Супермаркет на Позняках в Киеве тушат полсотни спасателей - ГСЧС 16 часов назад • 33147 просмотра

В Киеве загорелся продуктовый супермаркет: продолжается эвакуация посетителей и персонала 17 часов назад • 33062 просмотра

В Украину пришел новый атмосферный фронт: уже завтра жара ослабнет почти во всех областях 19 часов назад • 31176 просмотра