Киев • УНН
Президент Украины провел встречу с новым премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Обсуждались ситуация на фронте, потребность в дальнобойном оружии и Стратегия морской безопасности Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел встречу с новым премьер-министром Великобритании Киром Стармером, пишет УНН.
Сегодня вместе с Премьер-министром Великобритании Киром Стармером обсудили несколько важных вопросов. Среди главного - ситуация на фронте, необходимость дальнобойного оружия, чтобы быть способными защищать жизни наших людей. Проинформировал об утверждении Стратегии морской безопасности Украины. Будем и дальше работать вместе над укреплением нашей морской коалиции
Президент подчеркнул, что Украина всегда будет благодарна Великобритании "за поддержку нашей независимости и жизни наших людей".
Напомним
Зеленский уже выступил перед правительством Британии.