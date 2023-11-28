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Зеленский провел Ставку: проанализировали недавние атаки против Украины

Киев  •  УНН

28 ноябрь 2023, 18:43  •  3244 просмотра

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Президент Зеленский отметил усиление противовоздушной обороны Украины и мобильных огневых групп после анализа недавних ракетных и беспилотных атак во время детальной встречи с высшими военными и региональными чиновниками.

Президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного главнокомандующего, где был анализ недавних атак против Украины - ракеты, массированные удары дронов. Четкая потребность - развитие и усиление украинских мобильных огневых групп, а также все максимально эффективные системы ПВО. Об этом сообщил Зеленский в вечернем видеообращении, передает УНН.

Только что провел заседание Ставки - особое, длительное, детальное. Были детальные доклады на всех уровнях: Генштаб, Министерство обороны, Премьер-министр, областная власть, командующие ОСУВ. Все финансы есть. Все решения есть. Должна быть полная соответствующая работа в громадах. Все абсолютно детализировано - мин и бетона нашему государству точно хватит. Нужно больше скорости и эффективности, и каждый, кто за это отвечает, имеет четкие задачи 

- рассказал Зеленский.

По его словам, был также важен анализ недавних атак против Украины - ракеты, массированные удары дронов.

"Проанализировали тактику защиты от нашей противовоздушной обороны. Четкая потребность - развитие и усиление наших мобильных огневых групп, а также все максимально эффективные системы ПВО. Отдельно проанализировали работу "петриотов" и "насамсов" - все очень эффективно, я благодарен нашим партнерам, которые помогают нам именно с этими системами. Командующий Воздушных сил и другие соответствующие командующие, Министерство обороны имеют необходимые поручения", - сказал Зеленский.

Президент сообщил, что были доклады командующих по всем фронтовым направлениям.

"Отдельное внимание - донецким направлениям: Авдеевка, Марьинка, район Бахмута. Там за эти сутки - наиболее интенсивные боевые столкновения. Спасибо всем нашим воинам за силу и стойкость. Купянское направление - хочу особо отметить удержание наших позиций. Слава всем украинским воинам! Слава нашему мощному народу!", - сообщил Зеленский.

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Анна Мурашко

Анна Мурашко

Война
Зеленський провів Ставку: проаналізували нещодавні атаки проти України
Zelensky held a meeting: recent attacks against Ukraine analyzed
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Зеленский провел Ставку: проанализировали недавние атаки против Украины

Президент Зеленский отметил усиление противовоздушной обороны Украины и мобильных огневых групп после анализа недавних ракетных и беспилотных атак во время детальной встречи с высшими военными и региональными чиновниками.

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