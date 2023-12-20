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Зеленский провел ряд важных совещаний: в центре внимания - доступ журналистов на фронт

Киев  •  УНН

20 декабрь 2023, 21:30  •  13322 просмотра

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Президент Украины Зеленский обсудил вопросы улучшения коммуникации о войне, в том числе улучшение доступа журналистов к линии фронта. Он также проанализировал эффективность укрытий.

Президент Украины Владимир Зеленский провел ряд важных совещаний - речь шла о доступе журналистов на фронт и не только, передает УНН.

"Днем - много совещаний. Премьер-министр. Министр обороны. Очень важный вопрос коммуникации по войне, нашей обороне, в целом фронта. Доступ на фронт журналистов. Изменения подготовлены - информации о фронте должно быть больше. Благодарен всем, кто понимает важность этого и помогает держать нашу оборону, наши оборонные потребности в фокусе внимания в мире. Провел также и совещание с министром стратегических отраслей промышленности. Он координирует работу всей команды, которая занимается системой укрытий, их готовности. За декабрь хорошие результаты", - сообщил Зеленский.

Логистика будет быстрее: Зеленский заявил, что в Украине работают над эффективностью применения дронов20 декабрь 2023, 19:55 • 23877 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Политика
Зеленський провів низку важливих нарад: у центрі уваги - доступ журналістів на фронт
Zelenskyy holds a series of important meetings: the focus is on journalists' access to the frontline
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Зеленский провел ряд важных совещаний: в центре внимания - доступ журналистов на фронт

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