Логистика будет быстрее: Зеленский заявил, что в Украине работают над эффективностью применения дронов

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что продолжается работа над тем, чтобы эффективность применения дронов, в частности FPV, стала выше по всем направлениям, передает УНН.

"Отдельный разговор по дронам - то, что на складах, и то, что нужно на передовой. Логистика будет быстрее. Работаем и над тем, чтобы эффективность применения дронов, в частности FPV, стала выше по всем направлениям. Это очевидный приоритет государства и вполне конкретный способ беречь жизни наших воинов", - сообщил Зеленский.

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