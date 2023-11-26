Зеленский призвал украинцев к осторожности во время непогоды: сложная ситуация будет почти по всей стране
Киев • УНН
Президент призывает к осторожности во время непогоды в Украине. Он сообщил, что аварийные службы работают непрерывно и оперативно отреагируют на обращения граждан.
Во время непогоды экстренные службы будут работать круглосуточно, а граждан призывают быть особенно осторожными. Об этом говорится в ежедневном обращении Владимира Зеленского, передает УНН.
На значительной территории государства чрезвычайно сложные погодные условия. Прошу всех граждан Украины в районах, где царит непогода: пожалуйста, будьте максимально осторожными. При необходимости обращайтесь в ГСЧС, полицию. Работают и будут работать круглосуточно наши подразделения ГСЧС Украины, Национальная полиция, коммунальные службы и местные власти
Детали
Он отметил, что при первой возможности энергетики возобновят подачу электричества всем городам и селам, в которых из-за непогоды сейчас есть временное обесточивание. По состоянию на 21 час вечера это около 400 населенных пунктов в десяти областях.
В Одесской, Николаевской, в Кировоградской, в Черкасской, Киевской областях развернуты оперативные штабы. На дороги, где это нужно, выведена спецтехника.
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Зеленский призвал украинцев к осторожности во время непогоды: сложная ситуация будет почти по всей стране
Президент призывает к осторожности во время непогоды в Украине. Он сообщил, что аварийные службы работают непрерывно и оперативно отреагируют на обращения граждан.
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