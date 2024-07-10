Зеленский призывает к международному единству и решительным действиям против войны путина

Зеленский призывает к международному единству против путина. Об этом сообщает Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

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Президент Украины Владимир Зеленский призвал к единству и решительным действиям в контексте глобальной безопасности.

В своем новейшем заявлении глава украинского государства осудил политику президента террористического государства путина.

Наши люди делают все возможное. Достигают максимума с тем, что есть у Украины. И мы уже не раз доказывали: чем больше у нас есть, тем труднее путину вести войну - заявил Владимир Зеленский.

По словам украинского лидера, путин продолжает предаваться иллюзии, что война и противостояние мировым лидерам могут принести плоды.

На протяжении всего своего правления он пытался унизить Америку и сломать жизнь свободных народов. Его личная история должна наконец закончиться, чтобы история мира стала долговечной - отметил Владимир Зеленский.

Президент Украины призвал к немедленным действиям и заявил, что совместно с мировыми партнерами, в частности с Америкой, Украина готова вести борьбу за мир и безопасность.

Вместе с Америкой мир способен делать правильные вещи. Когда мы все будем действовать достаточно сильно, достаточно решительно. И это должно быть нашей стратегией. Именно такой. И именно сейчас - сказал Владимир Зеленский.

Зеленский призвал к активной международной поддержке и объединению против любых попыток слома воли народов и угроз международной безопасности.

Не надо ждать месяцами! Америка может быть великой каждый день - подчеркнул Владимир Зеленский.

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