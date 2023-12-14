Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Грузию с предоставлением стране статуса кандидата на членство в ЕС кандидата на членство в ЕС, и Молдову с началом переговоров о вступлении в Европейский Союз. Об этом он написал в своих соцсетях, передает УНН.

Поговорил с Майей Санду. Поздравили друг друга с сегодняшним решением Европейского совета. Это наша общая победа! Двигаемся в ЕС вместе!

- сообщил Президент Украины в телеграм.

Детали

Отдельно Владимир Зеленский поздравил Президента Грузии Саломе Зурабишвили с решением о предоставлении Грузии статуса кандидата на членство в ЕС.

Поговорил с Президентом Грузии Саломе Зурабишвили, поздравил ее и грузинский народ с важным решением о предоставлении Грузии статуса кандидата на членство в ЕС. Получил поздравления в связи с решением по Украине. Место Грузии - в нашем общем европейском доме.

- написал Зеленский в своем телеграм-канале.

Дополнительно

14 декабря Президент Европейского Совета Шарль Мишель сообщил о решении ЕС начать переговоры о вступлении с Украиной и Молдовой.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на решение Евросовета о начале переговоров Украины о вступлении и подчеркнул, что это вдохновляющая победа, Зеленский также поздравил Молдову и добавил, что "историю творят те, кто не устает бороться за свободу"