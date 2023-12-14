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ДУБЛЬ

Киев  •  УНН

14 декабрь 2023, 20:52  •  3155 просмотра

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Президент Украины Зеленский поздравил Грузию и Молдову с получением статуса кандидатов на вступление в ЕС, расценив это как совместный шаг навстречу ЕС, а также как начало переговоров о вступлении для Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Грузию с предоставлением стране статуса кандидата на членство в ЕС кандидата на членство в ЕС, и Молдову с началом переговоров о вступлении в Европейский Союз. Об этом он написал  в своих соцсетях, передает УНН.

Поговорил с Майей Санду. Поздравили друг друга с сегодняшним решением Европейского совета. Это наша общая победа! Двигаемся в ЕС вместе!

- сообщил Президент Украины в телеграм.

Детали

Отдельно Владимир Зеленский поздравил Президента Грузии Саломе Зурабишвили с решением о предоставлении Грузии статуса кандидата на членство в ЕС.

Поговорил с Президентом Грузии Саломе Зурабишвили, поздравил ее и грузинский народ с важным решением о предоставлении Грузии статуса кандидата на членство в ЕС. Получил поздравления в связи с решением по Украине. Место Грузии - в нашем общем европейском доме.

- написал Зеленский в своем телеграм-канале.

Дополнительно

14 декабря Президент Европейского Совета Шарль Мишель сообщил о решении ЕС начать переговоры о вступлении с Украиной и Молдовой. 

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на решение Евросовета о начале переговоров Украины о вступлении и подчеркнул, что это вдохновляющая победа, Зеленский также поздравил Молдову и добавил, что "историю творят те, кто не устает бороться за свободу"

Татьяна Салганик

Татьяна Салганик

Политика
Zelenskyy congratulates Georgia and Moldova on European Commission's decisions on EU membership
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ДУБЛЬ

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