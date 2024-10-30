В Ужгороде Президент Украины Владимир Зеленский посетил клинический центр, где украинские защитники проходят реабилитацию после ранений, полученных в боях в Донецкой области, Харьковской области и в Курской области, передает УНН со ссылкой на ОП.

«Спасибо от всех наших людей - от всей Украины - за такую нужную работу, службу, храбрость. Храбрость, которая всегда имеет решающее значение - и на поле боя, и в политических решениях», - сказал Владимир Зеленский.

Президент пообщался с воинами и отметил их государственными наградами: орденами «За мужество» III степени, медалями «За военную службу Украине» и «Защитнику Отечества».

Он также осмотрел кабинеты рентгеновской диагностики сосудов и реабилитации, которые оснащены современным оборудованием и приборами для лечения.

Каждое рукопожатие с путиным придает ему уверенности: Зеленский отреагировал на российские удары по Харькову и Кривому Рогу