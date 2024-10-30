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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Зеленский посетил раненых защитников в реабилитационном центре Ужгорода

Зеленский посетил раненых защитников в реабилитационном центре Ужгорода

Киев  •  УНН

19:14 • 5154 просмотра

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Президент Украины вручил государственные награды военным, которые проходят реабилитацию после ранений в Донецкой, Харьковской и Курской областях. Он также осмотрел медицинское оборудование центра и поблагодарил защитников за их службу.

В Ужгороде Президент Украины Владимир Зеленский посетил клинический центр, где украинские защитники проходят реабилитацию после ранений, полученных в боях в Донецкой области, Харьковской области и в Курской области, передает УНН со ссылкой на ОП.

«Спасибо от всех наших людей - от всей Украины - за такую нужную работу, службу, храбрость. Храбрость, которая всегда имеет решающее значение - и на поле боя, и в политических решениях», - сказал Владимир Зеленский.

Президент пообщался с воинами и отметил их государственными наградами: орденами «За мужество» III степени, медалями «За военную службу Украине» и «Защитнику Отечества».

Он также осмотрел кабинеты рентгеновской диагностики сосудов и реабилитации, которые оснащены современным оборудованием и приборами для лечения.

Каждое рукопожатие с путиным придает ему уверенности: Зеленский отреагировал на российские удары по Харькову и Кривому Рогу28 октября 2024, 22:26 • 18382 просмотра

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Войнаполитика
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
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