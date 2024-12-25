Зеленский подписал два закона для вступления в OECD: что меняется для бизнеса
Киев • УНН
Президент подписал законы о борьбе с подкупом иностранных должностных лиц и ответственность юрлиц за коррупцию. Документы являются важным шагом для членства Украины в OECD.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроекты, которые были обязательством перед Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Об этом в среду сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает УНН.
Детали
Зеленский подписал закон №10319 относительно налоговых мер для дальнейшей борьбы с подкупом иностранных должностных лиц в международных деловых операциях.
Также подписан документ №11443 - приведение в соответствие с международными стандартами ответственности юридических лиц за коррупционные правонарушения.
Как указал Железняк, здесь «немного была дисккоммуникация с бизнесом», потому что там санкция за попытки подкупа иностранного должностного лица.
«Это очень важные шаги для дальнейшего движения Украины к членству в OECD», - подчеркнул нардеп.
Напомним,
Парламент принял в целом законопроекты по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц.
В одной из статей Налогового кодекса появится пункт о вручении взятки должностному лицу из другой страны. Выявлять и расследовать такие нарушения обяжут Национальное антикоррупционное бюро. За вручение или обещание неправомерной выгоды могут грозить штрафы.