Зеленский переговорил с Шольцем: указал на важность единства в одобрении переговоров о вступлении и 50 млрд евро помощи
Киев • УНН
Президент Украины Зеленский обсудил с канцлером Германии Шольцем необходимость единства ЕС в вопросе вступления Украины в ЕС и пакета помощи на 50 миллиардов евро
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в четверг, что провел разговор с канцлером Германии Олафом Шольцем, во время которого отметил важность единства ЕС в вопросах одобрения переговоров о вступлении Украины в ЕС и выделения 50 млдр евро помощи, пишет УНН.
Провел беседу с федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем. Обсудили дальнейшее оборонное сотрудничество. (...) Обсудили ситуацию на поле боя. (...) Подчеркнул важность обеспечения единства внутри Европейского Союза относительно одобрения переговоров о присоединении Украины и выделения 50 млдр евро помощи на последующие годы
Президент указал, что благодарен за мощный "зимний" оборонный пакет от Германии, включая четыре системы IRIS-T, и за многолетнюю программу финансовой помощи. "Это лучшие сигналы неослабевающей поддержки Германии. Очень ценю то, что все наши договоренности выполняются", - подчеркнул он.
По его словам, он также рассказал канцлеру ФРГ об утреннем посещении Купянска, а также Херсона, Николаева и Одессы накануне.
Также рассказал о ситуации в Черном море, функционировании "зернового коридора" и об усилиях, необходимых для дальнейшей защиты гражданского судоходства
Зеленский также поблагодарил за участие Германии в имплементации Формулы мира, в частности за участие советника во встрече на Мальте и готовность принять участие в следующей встрече.
Напомним
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что военная и финансовая поддержка Украины имеет "экзистенциальную важность" для Европы.
Зеленский переговорил с Шольцем: указал на важность единства в одобрении переговоров о вступлении и 50 млрд евро помощи
Президент Украины Зеленский обсудил с канцлером Германии Шольцем необходимость единства ЕС в вопросе вступления Украины в ЕС и пакета помощи на 50 миллиардов евро.
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