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Зеленский переговорил с Шольцем: указал на важность единства в одобрении переговоров о вступлении и 50 млрд евро помощи

Киев  •  УНН

30 ноябрь 2023, 12:28  •  8870 просмотра

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Президент Украины Зеленский обсудил с канцлером Германии Шольцем необходимость единства ЕС в вопросе вступления Украины в ЕС и пакета помощи на 50 миллиардов евро

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в четверг, что провел разговор с канцлером Германии Олафом Шольцем, во время которого отметил важность единства ЕС в вопросах одобрения переговоров о вступлении Украины в ЕС и выделения 50 млдр евро помощи, пишет УНН.

Провел беседу с федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем. Обсудили дальнейшее оборонное сотрудничество. (...) Обсудили ситуацию на поле боя. (...) Подчеркнул важность обеспечения единства внутри Европейского Союза относительно одобрения переговоров о присоединении Украины и выделения 50 млдр евро помощи на последующие годы

- написал Зеленский в соцсетях.

Президент указал, что благодарен за мощный "зимний" оборонный пакет от Германии, включая четыре системы IRIS-T, и за многолетнюю программу финансовой помощи. "Это лучшие сигналы неослабевающей поддержки Германии. Очень ценю то, что все наши договоренности выполняются", - подчеркнул он.

По его словам, он также рассказал канцлеру ФРГ об утреннем посещении Купянска, а также Херсона, Николаева и Одессы накануне.

Также рассказал о ситуации в Черном море, функционировании "зернового коридора" и об усилиях, необходимых для дальнейшей защиты гражданского судоходства

- отметил Президент.

Зеленский также поблагодарил за участие Германии в имплементации Формулы мира, в частности за участие советника во встрече на Мальте и готовность принять участие в следующей встрече.

Напомним

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что военная и финансовая поддержка Украины имеет "экзистенциальную важность" для Европы.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Политика
Зеленський переговорив з Шольцем: вказав на важливість єдності у схваленні переговорів про вступ та 50 млрд євро допомоги
Zelensky spoke with Scholz: pointed out the importance of unity for approving accession talks and 50 billion euros of aid
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Зеленский переговорил с Шольцем: указал на важность единства в одобрении переговоров о вступлении и 50 млрд евро помощи

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