Зеленский переговорил с Шольцем: указал на важность единства в одобрении переговоров о вступлении и 50 млрд евро помощи

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в четверг, что провел разговор с канцлером Германии Олафом Шольцем, во время которого отметил важность единства ЕС в вопросах одобрения переговоров о вступлении Украины в ЕС и выделения 50 млдр евро помощи, пишет УНН.

Провел беседу с федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем. Обсудили дальнейшее оборонное сотрудничество. (...) Обсудили ситуацию на поле боя. (...) Подчеркнул важность обеспечения единства внутри Европейского Союза относительно одобрения переговоров о присоединении Украины и выделения 50 млдр евро помощи на последующие годы - написал Зеленский в соцсетях.

Президент указал, что благодарен за мощный "зимний" оборонный пакет от Германии, включая четыре системы IRIS-T, и за многолетнюю программу финансовой помощи. "Это лучшие сигналы неослабевающей поддержки Германии. Очень ценю то, что все наши договоренности выполняются", - подчеркнул он.

По его словам, он также рассказал канцлеру ФРГ об утреннем посещении Купянска, а также Херсона, Николаева и Одессы накануне.

Также рассказал о ситуации в Черном море, функционировании "зернового коридора" и об усилиях, необходимых для дальнейшей защиты гражданского судоходства - отметил Президент.

Зеленский также поблагодарил за участие Германии в имплементации Формулы мира, в частности за участие советника во встрече на Мальте и готовность принять участие в следующей встрече.

Напомним

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что военная и финансовая поддержка Украины имеет "экзистенциальную важность" для Европы.