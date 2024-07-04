Президент Украины Владимир Зеленский выразил позицию Украины относительно прекращения атак на российские НПЗ и озвучил "формулу" их прекращения. Об этом он сказал в интервью Bloomberg в среду, пишет УНН.

"Нас бьют по электричеству и никто не смог поставить путина на место, чтобы он не превращал эту войну в геноцид украинского народа. А оставлять людей без питьевой воды, больницы без электричества - это и есть геноцидная политика", - говорит Зеленский

Он говорит, что словами никто путина не остановил, поэтому Украина начала бить по его энергетике.

"Все вдруг начали говорить, что мы должны как-то прекратить, потому что это эскалация. Наша позиция очень простая. Миру больно, что мы бьем по энергетике россии? Сделайте так, чтобы она не била по нашей энергетике. Очень простая формула", - отметил Президент.

Напомним

Силы обороны успешно поразили ряд объектов нефтеперерабатывающей отрасли и другие важные цели российской федерации в ночь на 20 и в ночь на 21 июня. В частности, ночью был нанесен успешный удар по местам хранения "Shahed-136/Герань-2", учебным корпусам, пунктам управления и связи расчетов этих БпЛА, расположенных в краснодарском крае.