Зеленский оставил свою подпись на потолке Донецкой области, которую недавно покрасили "волонтеры"

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
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Эксклюзив
Сейчас 37,3 тыс. украинцев внесены в реестр пропавших без вести - МВД
  •  50645 просмотра

Сейчас 37,3 тыс. украинцев внесены в реестр пропавших без вести - МВД

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП
17 апреля 2024, 11:02  •  200041 просмотра

Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП

Эксклюзив
Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму
16 апреля 2024, 17:25  •  233180 просмотра

Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму

Эксклюзив
В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации
16 апреля 2024, 16:44  •  231694 просмотра

В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации

Эксклюзив
У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф
16 апреля 2024, 14:53  •  175756 просмотра

У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф

Эксклюзив
ГУР об "угрозе" наступления рф на Харьков: ситуация не изменилась
16 апреля 2024, 11:38  •  119223 просмотра

ГУР об "угрозе" наступления рф на Харьков: ситуация не изменилась

Эксклюзив
Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка
15 апреля 2024, 16:59  •  129551 просмотра

Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка

Эксклюзив
Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков
15 апреля 2024, 11:30  •  140038 просмотра

Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков

Эксклюзив
С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных
15 апреля 2024, 09:20  •  138191 просмотра

С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных

Эксклюзив
Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)
15 апреля 2024, 08:49  •  124603 просмотра

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16 апреля 2024, 06:10  •  324863 просмотра

Зеленский оставил свою подпись на потолке Донецкой области, которую недавно покрасили "волонтеры"

Президент Украины Владимир Зеленский оставил свой автограф на стеле на въезде в Донецкую область во время визита на встречу с украинскими защитниками. Ранее эту стелу "обновили" волонтеры, которые стерли с нее все памятные надписи украинских военных, которые расписывались здесь перед поездкой на передовую.

Война •   •  2678 просмотра
Зеленский оставил свою подпись на потолке Донецкой области, которую недавно покрасили "волонтеры"

Из-за атаки рф в Днепре уже 24 пострадавших - ОВА

В Днепре в результате российского ракетного удара пострадали 24 человека, повреждены 5 многоэтажек, 2 частных дома, 3 школы, 7 офисных зданий, рынок, магазины, отель, заправка, почти 50 автомобилей, солнечная электростанция, а также 7 человек получили ранения.

Война •   •  2445 просмотра
Из-за атаки рф в Днепре уже 24 пострадавших - ОВА

Зеленский в Донецкой области посетил защитников Часового Яра

Президент Зеленский посетил командный пункт 41-й механизированной бригады, которая защищает Часов Яр в Донецкой области, пообщался с бойцами, вручил им награды и осмотрел оборонительные укрепления.

Война •   •  3966 просмотра
Зеленский в Донецкой области посетил защитников Часового Яра

Еще 10 человек находятся в тяжелом состоянии после удара рф по Чернигову 17 апреля - ОВА

18 человек погибли и 79 получили ранения, в том числе 10 в тяжелом состоянии, в результате удара российской армии по Чернигову 17 апреля.

Общество •   •  4773 просмотра
Еще 10 человек находятся в тяжелом состоянии после удара рф по Чернигову 17 апреля - ОВА

Дефицит электричества сохраняется, для промышленности снова возможны ограничения - Укрэнерго

Энергосистема Украины остается дефицитной, поскольку утром поступила экстренная помощь из Европы, а с 18:00 до 22:00 возможно ограничение потребления для предприятий и промышленности из-за повреждений, вызванных российскими ракетными ударами и ударами беспилотников по украинским электростанциям.

Война •   •  4396 просмотра
Дефицит электричества сохраняется, для промышленности снова возможны ограничения - Укрэнерго

За вознаграждение выдавала фальшивые документы об инвалидности: на Львовщине задержали на взятке врача

Во Львовской области задержали медицинскую работницу, которая выдавала фальшивые справки об инвалидности военнообязанным за вознаграждение в размере 7 000 тыс. долларов, привлекая к этому врачей из разных медицинских учреждений.

Криминал и ЧП •   •  5138 просмотра
За вознаграждение выдавала фальшивые документы об инвалидности: на Львовщине задержали на взятке врача

В Днепре завтра День траура по погибшим в результате удара рф

Завтра, 20 апреля, в Днепре объявлен Днем траура в память о жертвах российского ракетного удара, в результате которого погибли 8 человек, в том числе 2 детей.

Война •   •  6301 просмотра
В Днепре завтра День траура по погибшим в результате удара рф

"Инвестиция в безопасное будущее": спикеры стран Балтии совместно призвали Конгресс США не медлить с помощью для Украины

Спикеры парламентов Латвии, Литвы и Эстонии призвали Конгресс США одобрить новый пакет военной помощи Украине, подчеркнув, что поддержка, предоставляемая Украине, является инвестицией в общее безопасное будущее и имеет решающее значение в это критическое время.

Война •   •  7148 просмотра
"Инвестиция в безопасное будущее": спикеры стран Балтии совместно призвали Конгресс США не медлить с помощью для Украины

Руководитель Комитета по вопросам этики НАОКВО будет защищать докторскую диссертацию в Словакии

Руководитель Комитета по вопросам этики Национального агентства по обеспечению качества высшего образования (НАОКВО), доцент кафедры маркетинга СумГУ, кандидат технических наук Артем Артюхов написал докторскую диссертацию на соискание ученой степени доктора экономических наук. Защита состоится 19 апреля в Экономическом университете Братиславы, где ученый работает с прошлого года.

Общество •   •  5861 просмотра
Руководитель Комитета по вопросам этики НАОКВО будет защищать докторскую диссертацию в Словакии

В американском университете арестованы более 100 пропалестинских протестующих

Более 100 пропалестинских протестующих были арестованы в кампусе Колумбийского университета после того, как руководство университета позволило полиции ликвидировать лагерь, разбитый студентами, протестовавшими против действий Израиля в Газе.

Новости Мира •   •  5963 просмотра
В американском университете арестованы более 100 пропалестинских протестующих