Зеленский оставил свою подпись на потолке Донецкой области, которую недавно покрасили "волонтеры"

Президент Украины Владимир Зеленский оставил свою подпись на потолке при въезде в Донецкую область, которую недавно "обновили" местные волонтеры. Об этом пишет УНН со ссылкой на Telegram-канал главы государства.

Детали

Сегодня, 19 апреля, президент Украины Владимир Зеленский совершил рабочий визит в Донецкую область, где посетил украинских защитников.

В рамках визита глава государства не только пообщался с ранеными, но и оставил автограф на потолке на въезде в Донецкую область. Соответствующие фото появились Зеленский выложил в соцсети.

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Традиционно подпись на стеле оставили сотни военных, которые отправлялись на передовую. Однако недавно местные волонтеры решили "обновить" стелу - они закрасили подписи всех военных и содрали шевроны бойцов и бригад, которые оставили их здесь на память.

Многие в соцсетях негативно восприняли такие действия волонтеров, называя их уничтожением памяти об украинских бойцах.

Однако, как говорят сами военные "стела оживает и приобретает новую историю". Военные из разных подразделений снова начали оставлять надписи на стеле вблизи Славянска, при въезде в Донецкую область.