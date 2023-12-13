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Зеленский обсудил с с премьером Дании пути усиления сотрудничества в оборонной сфере

Киев  •  УНН

13 декабрь 2023, 16:01  •  10854 просмотра

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Зеленский и премьер-министр Дании Фредериксен намерены укрепить оборонные связи, а Дания готовит пакет помощи Украине на сумму 1 миллиард евро, включая самолеты F-16.

Президент Владимир Зеленский во время переговоров с премьер-министром Дании Метте Фредериксен обсудил пути усиления сотрудничества между странами в оборонной сфере. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ОП. 

"Во время переговоров с премьер-министром Дании Метте Фредериксен Владимир Зеленский обсудил пути усиления сотрудничества между странами в оборонной сфере", - говорится в сообщении.

Зеленский поблагодарил Данию за подготовку очередного мощного пакета помощи на более чем 1 млрд евро.

Отдельно Президент Украины отметил лидерство и весомый вклад Дании в создание и успешное функционирование международной коалиции истребителей.

"Лидеры обсудили важность консолидации и единства ЕС накануне заседания Европейского совета", - отмечается в сообщении.

Сам Владимир Зеленский комментируя переговоры с премьер-министром Дании в Telegram отметил, что долгосрочная поддержка, единство и сила являются ключевыми факторами для победы над российской агрессией в Украине.

"Я благодарен Дании за то, что она разделяет эти общие цели и работает вместе с нами для достижения справедливого мира", - написал Зеленский.

Дополнение

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен сообщала, что Дания планирует предоставить Украине 8 млрд евро помощи Украине в течение нескольких лет, а также самолеты F-16 вместе с союзниками. Кроме того, парламент Дании рассмотрит предоставление новой помощи.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Политика
Зеленський обговорив з із прем’єркою Данії шляхи посилення співпраці в оборонній сфері
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