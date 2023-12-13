Зеленский обсудил с с премьером Дании пути усиления сотрудничества в оборонной сфере
Киев • УНН
Зеленский и премьер-министр Дании Фредериксен намерены укрепить оборонные связи, а Дания готовит пакет помощи Украине на сумму 1 миллиард евро, включая самолеты F-16.
Президент Владимир Зеленский во время переговоров с премьер-министром Дании Метте Фредериксен обсудил пути усиления сотрудничества между странами в оборонной сфере. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ОП.
"Во время переговоров с премьер-министром Дании Метте Фредериксен Владимир Зеленский обсудил пути усиления сотрудничества между странами в оборонной сфере", - говорится в сообщении.
Зеленский поблагодарил Данию за подготовку очередного мощного пакета помощи на более чем 1 млрд евро.
Отдельно Президент Украины отметил лидерство и весомый вклад Дании в создание и успешное функционирование международной коалиции истребителей.
"Лидеры обсудили важность консолидации и единства ЕС накануне заседания Европейского совета", - отмечается в сообщении.
Сам Владимир Зеленский комментируя переговоры с премьер-министром Дании в Telegram отметил, что долгосрочная поддержка, единство и сила являются ключевыми факторами для победы над российской агрессией в Украине.
"Я благодарен Дании за то, что она разделяет эти общие цели и работает вместе с нами для достижения справедливого мира", - написал Зеленский.
Дополнение
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен сообщала, что Дания планирует предоставить Украине 8 млрд евро помощи Украине в течение нескольких лет, а также самолеты F-16 вместе с союзниками. Кроме того, парламент Дании рассмотрит предоставление новой помощи.
Зеленский обсудил с с премьером Дании пути усиления сотрудничества в оборонной сфере
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