Президент Украині обсудил с главой Еврокомиссии шаги по вступлению Украины в ЕС

Прогресс Украины в выполнении рекомендаций для начала переговоров о вступлении в ЕС обсудил Президент Украины Владимир Зеленский с Президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. О ходе их разговора сообщили в пресс-службе главы государства, пишет УНН.

Провел важный разговор с Урсулой фон дер Ляйен накануне заседания Европейского совета в декабре. Обсудили прогресс Украины в выполнении рекомендаций Европейской комиссии для начала переговоров о вступлении в ЕС. - говорится в заметке в телеграм Президента Украины.

Детали

Глава украинского государства заверил президента Еврокомиссии, что Украина выполнит все рекомендации до декабрьского заседания Европейского совета, включая теми, что касаются прав национальных меньшинств и укрепления антикоррупционных институтов.

Напомним

Ранее УНН писал, со ссылкой на слова Президента Европейского парламента Роберты Мецолы, что Европейский парламент продолжит настаивать на том том, чтобы переговоры о вступлении Украины в ЕС начались в этом году. Некоторые страны пытаются "выторговать" свои ожидания в обмен на согласие на вступление Украины в ЕС