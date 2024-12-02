Зеленский о визите Шольца: "Делаем все, чтобы как можно быстрее восстановить справедливый мир"
Киев • УНН
Канцлер Германии Олаф Шольц совершил двусторонний визит в Киев. Вместе с Зеленским они почтили память погибших воинов и посетили раненых военнослужащих.
Президент Украины Владимир Зеленский и федеральный канцлер Германии Олаф Шольц сегодня, 2 декабря, посетили раненых военнопленных, а также почтили память всех погибших воинов на Майдане Независимости в Киеве. Об этом сообщает УНН.
Детали
Сегодня в Украине федеральный канцлер Олаф Шольц, и это первый именно двусторонний визит канцлера Германии более чем за два года. Мы благодарны Германии за всю оказанную поддержку. Германия является лидером в Европе с помощью Украины, и это помогает нам защищаться от российской агрессии и террора
Зеленский и Шольц почтили память погибших защитников и защитниц Украины возле Народного мемориала национальной памяти.
Также посетили раненых военнослужащих, которые проходят лечение и реабилитацию.
"Вместе делаем все, чтобы как можно быстрее восстановить Справедливый мир для Украины, а значит, безопасность для всей Европы", - Зеленский.
Дополнение
Bild со ссылкой на источники сообщало, что целью поездки канцлера Германии Олафа Шольца в Киев является желание узнать у Президента Украины Владимира Зеленского его позицию относительно мирных переговоров.