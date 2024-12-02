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Зеленский о визите Шольца: "Делаем все, чтобы как можно быстрее восстановить справедливый мир"

Киев  •  УНН

 • 6976 просмотра

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Канцлер Германии Олаф Шольц совершил двусторонний визит в Киев. Вместе с Зеленским они почтили память погибших воинов и посетили раненых военнослужащих.

Президент Украины Владимир Зеленский и федеральный канцлер Германии Олаф Шольц сегодня, 2 декабря, посетили раненых военнопленных, а также почтили память всех погибших воинов на Майдане Независимости в Киеве. Об этом сообщает УНН

Детали 

Сегодня в Украине федеральный канцлер Олаф Шольц, и это первый именно двусторонний визит канцлера Германии более чем за два года. Мы благодарны Германии за всю оказанную поддержку. Германия является лидером в Европе с помощью Украины, и это помогает нам защищаться от российской агрессии и террора

- рассказал Зеленский.

Зеленский и Шольц почтили память погибших защитников и защитниц Украины возле Народного мемориала национальной памяти. 

Также посетили раненых военнослужащих,  которые проходят лечение и реабилитацию. 

"Вместе делаем все, чтобы как можно быстрее восстановить Справедливый мир для Украины, а значит, безопасность для всей Европы", - Зеленский. 

Дополнение

Bild со ссылкой на источники сообщало, что целью поездки канцлера Германии Олафа Шольца в Киев является желание узнать у Президента Украины Владимира Зеленского его  позицию  относительно мирных переговоров.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Войнаполитика
germaniyaГермания
olaf-sholtsОлаф Шольц
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина
kievКиев