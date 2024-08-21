Зеленский о решениях для поддержки Сил обороны: министры будут искать альтернативные решения, без давления на "белый" бизнес

Президент Владимир Зеленский провел совещание с членами правительства и представителями Верховной Рады. Планируются решения, которые надо принять для поддержки Сил обороны и поддержки экономической активности. С правительством было договорено, что министры будут искать альтернативные решения, без давления на «белый» бизнес. А также договорено о дополнительных государственных шагах по детенизации, передает УНН.

«Провел длительное, очень детальное совещание с членами правительства и представителями Верховной Рады. Несколько вопросов. Планируем решения, которые надо принять для поддержки наших Сил обороны. А также для поддержания экономической активности в стране. Чтобы мы могли не только сохранить рабочие места, но и дать украинской экономике больше возможностей, больше потенциала роста. Это важные вопросы - важны и выводы после встреч с предпринимателями в областях. Все детали представит правительство, когда соответствующие проекты решений будут подготовлены. Но уже можно сказать, что договорились с правительством: министры будут искать альтернативные решения, без давления на «белый» бизнес. А также договорились о дополнительных государственных шагах по детенизации», - рассказал Зеленский.

Кроме этого, по его словам было обсуждено сегодня работу с партнерами по приближению реальных решений об обещанных 50 миллиардах долларов от замороженных российских активов.

«Много было уже политических заявлений от партнеров. Много и сейчас звучит по этому поводу. Но нам нужен реальный механизм. Нужно, чтобы средства от активов агрессора работали на реальную помощь защиты от агрессора - чтобы все это работало ради Украины и украинцев уже в ближайшие месяцы. Слишком долго продолжаются соответствующие дискуссии, и наконец нужны решения», - сказал Зеленский.

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