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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Зеленский о решениях для поддержки Сил обороны: министры будут искать альтернативные решения, без давления на "белый" бизнес

Зеленский о решениях для поддержки Сил обороны: министры будут искать альтернативные решения, без давления на "белый" бизнес

Киев  •  УНН

21 августа 2024, 18:10  •  10983 просмотра

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Президент обсудил с чиновниками и депутатами решения для поддержки экономики и армии. Договорено искать альтернативы без давления на "белый" бизнес и о шагах по детенизации.

Президент Владимир Зеленский провел совещание с членами правительства и представителями Верховной Рады. Планируются решения, которые надо принять для поддержки Сил обороны и поддержки экономической активности. С правительством было договорено, что министры будут искать альтернативные решения, без давления на «белый» бизнес. А также договорено о дополнительных государственных шагах по детенизации, передает УНН.

«Провел длительное, очень детальное совещание с членами правительства и представителями Верховной Рады. Несколько вопросов. Планируем решения, которые надо принять для поддержки наших Сил обороны. А также для поддержания экономической активности в стране. Чтобы мы могли не только сохранить рабочие места, но и дать украинской экономике больше возможностей, больше потенциала роста. Это важные вопросы - важны и выводы после встреч с предпринимателями в областях. Все детали представит правительство, когда соответствующие проекты решений будут подготовлены. Но уже можно сказать, что договорились с правительством: министры будут искать альтернативные решения, без давления на «белый» бизнес. А также договорились о дополнительных государственных шагах по детенизации», - рассказал Зеленский.

Кроме этого, по его словам было обсуждено сегодня работу с партнерами по приближению реальных решений об обещанных 50 миллиардах долларов от замороженных российских активов.

«Много было уже политических заявлений от партнеров. Много и сейчас звучит по этому поводу. Но нам нужен реальный механизм. Нужно, чтобы средства от активов агрессора работали на реальную помощь защиты от агрессора - чтобы все это работало ради Украины и украинцев уже в ближайшие месяцы. Слишком долго продолжаются соответствующие дискуссии, и наконец нужны решения», - сказал Зеленский.

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