Зеленский о лишении госнаград 34 человек: "Против десяти из них применены максимальные санкции"
Киев • УНН
Президент Украины подписал указ о лишении государственных наград 34 человек, которые перешли на сторону врага. Среди них бывшие чиновники, депутаты, руководители силовых структур и известные артисты, против 10 из них применены максимальные санкции.
Президент Владимир Зеленский заявил, что госнаграды получают те, кто защищает Украину и делает все, чтобы она выстояла, а не те, кто помогает врагу разрушать страну. Так он прокомментировал указ о лишении государственных наград 34 человек, сообщает УНН.
Детали
По его словам, навсегда лишены наград бывшие чиновники, народные депутаты, руководители СБУ и Генпрокуратуры, прокуроры, артисты, российские политические, религиозные и культурные деятели.
Кроме того, как указал Президент, «против десяти из них применены максимальные санкции - 21 вид». Будут заблокированы их активы, аннулированы лицензии и разрешения, мы полностью прекратим их торговые операции.
Государственными наградами Украина благодарит тех, кто служит ей, защищает ее и делает все, чтобы она выстояла, а не тех, кто перешел на сторону врага и помогает разрушать наше государство
Ранее
Сообщалось, что президент Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО о лишении государственных наград 34 человек. В частности, речь идет о российских певцах Николае Баскове, Филиппе Киркорове и певицах Ани Лорак и Таисии Повалий.