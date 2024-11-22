Зеленский о лишении госнаград 34 человек: "Против десяти из них применены максимальные санкции"

Президент Владимир Зеленский заявил, что госнаграды получают те, кто защищает Украину и делает все, чтобы она выстояла, а не те, кто помогает врагу разрушать страну. Так он прокомментировал указ о лишении государственных наград 34 человек, сообщает УНН.

Детали

По его словам, навсегда лишены наград бывшие чиновники, народные депутаты, руководители СБУ и Генпрокуратуры, прокуроры, артисты, российские политические, религиозные и культурные деятели.

Кроме того, как указал Президент, «против десяти из них применены максимальные санкции - 21 вид». Будут заблокированы их активы, аннулированы лицензии и разрешения, мы полностью прекратим их торговые операции.

Государственными наградами Украина благодарит тех, кто служит ей, защищает ее и делает все, чтобы она выстояла, а не тех, кто перешел на сторону врага и помогает разрушать наше государство