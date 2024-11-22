Зеленский о лишении госнаград 34 человек: "Против десяти из них применены максимальные санкции"

ukenru
Эксклюзив
Специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз в Венгрии учились идентифицировать самодельные взрывные устройства
11:15 • 25924 просмотра

Специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз в Венгрии учились идентифицировать самодельные взрывные устройства

Эксклюзив
"Выстрел себе в голову": Южанина раскритиковала идею Гетманцева о принудительной покупке ОВГЗ
10:15 • 64449 просмотра

"Выстрел себе в голову": Южанина раскритиковала идею Гетманцева о принудительной покупке ОВГЗ

Таинственный "Орешник": что собой представляет и как была разработана ракета, которой враг ударил по Днепру
09:50 • 107017 просмотра

Таинственный "Орешник": что собой представляет и как была разработана ракета, которой враг ударил по Днепру

Эксклюзив
Тепло и комфорт для ВПЛ: как в Броварах создают условия для зимовки переселенцев
07:52 • 113443 просмотра

Тепло и комфорт для ВПЛ: как в Броварах создают условия для зимовки переселенцев

Эксклюзив
Представителям скандинавских государств показали иностранные компоненты оружия рф, произведенные в их странах - КНИИСЭ
 • 116500 просмотра

Представителям скандинавских государств показали иностранные компоненты оружия рф, произведенные в их странах - КНИИСЭ

Эксклюзив
"Будет ли ядерка?" - мнение эксперта о первом запуске межконтинентальной баллистической ракеты
 • 130821 просмотра

"Будет ли ядерка?" - мнение эксперта о первом запуске межконтинентальной баллистической ракеты

Эксклюзив
"Ощадбанк" призвал АРМА к государственному подходу во время конкурса на управляющего для ТРЦ "Гулливер" - представитель банка
 • 141013 просмотра

"Ощадбанк" призвал АРМА к государственному подходу во время конкурса на управляющего для ТРЦ "Гулливер" - представитель банка

Эксклюзив
Первый снегопад этого осенне-зимнего сезона. Мэр Броваров рассказал, как город справляется с осложнением погодных условий
 • 150178 просмотра

Первый снегопад этого осенне-зимнего сезона. Мэр Броваров рассказал, как город справляется с осложнением погодных условий

Эксклюзив
Конфликт интересов и убытки: адвокат рассказал, как АРМА управляет арестованными активами
 • 150885 просмотра

Конфликт интересов и убытки: адвокат рассказал, как АРМА управляет арестованными активами

Завтра украинцев снова ждут отключения света: когда и сколько очередей будут выключать
 • 149814 просмотра

Завтра украинцев снова ждут отключения света: когда и сколько очередей будут выключать

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Британия, вероятно, сняла запрет на удары Storm Shadow по территории рф - СМИ

Британия, вероятно, сняла запрет на удары Storm Shadow по территории рф - СМИ

 • 176986 просмотра
Использование россией новой ракеты является "тревожным событием" - спикер генсека ООН

Использование россией новой ракеты является "тревожным событием" - спикер генсека ООН

 • 105067 просмотра
Партизаны помогли уничтожить подразделение дронов армии рф на Донетчине - "АТЕШ"

Партизаны помогли уничтожить подразделение дронов армии рф на Донетчине - "АТЕШ"

 • 103546 просмотра
Баллистическая ракета рф "орешник" имела несколько боеголовок - представители США и Запада

Баллистическая ракета рф "орешник" имела несколько боеголовок - представители США и Запада

 • 106292 просмотра
В Черном море находятся 6 вражеских ракетоносителей общим залпом до 23 ракет

В Черном море находятся 6 вражеских ракетоносителей общим залпом до 23 ракет

 • 100836 просмотра
Grimes говорит, что Илон Маск стал "неузнаваемым"

Grimes говорит, что Илон Маск стал "неузнаваемым"

07:14 • 101699 просмотра
публикации
Прозрачность или ширма: как АРМА передает активы в управление

Прозрачность или ширма: как АРМА передает активы в управление

11:42 • 11768 просмотра
Таинственный "Орешник": что собой представляет и как была разработана ракета, которой враг ударил по Днепру

Таинственный "Орешник": что собой представляет и как была разработана ракета, которой враг ударил по Днепру

09:50 • 107018 просмотра
Тепло и комфорт для ВПЛ: как в Броварах создают условия для зимовки переселенцев

Тепло и комфорт для ВПЛ: как в Броварах создают условия для зимовки переселенцев
Эксклюзив

07:52 • 113443 просмотра
НАБУ взялось за очередного министра агрополитики: кому это может быть выгодно

НАБУ взялось за очередного министра агрополитики: кому это может быть выгодно

 • 183395 просмотра
S.T.A.L.K.E.R. 2 выходит сегодня: что известно о выпуске самой ожидаемой игры

S.T.A.L.K.E.R. 2 выходит сегодня: что известно о выпуске самой ожидаемой игры

 • 229815 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
«Я дала им свободу быть собой": Майли Сайрус рассказала о своем влиянии на молодых артистов

«Я дала им свободу быть собой": Майли Сайрус рассказала о своем влиянии на молодых артистов

10:23 • 35640 просмотра
7 новогодних фильмов для праздничного настроения

7 новогодних фильмов для праздничного настроения

08:46 • 49415 просмотра
Grimes говорит, что Илон Маск стал "неузнаваемым"

Grimes говорит, что Илон Маск стал "неузнаваемым"

07:14 • 101699 просмотра
Анджелина Джоли раскрыла неожиданные детали о своих шестерых детях

Анджелина Джоли раскрыла неожиданные детали о своих шестерых детях

07:06 • 48089 просмотра
Ученые в сирийской гробнице нашли древнейший известный алфавит

Ученые в сирийской гробнице нашли древнейший известный алфавит

 • 80840 просмотра
Актуальное
Зеленский о лишении госнаград 34 человек: "Против десяти из них применены максимальные санкции"

Зеленский о лишении госнаград 34 человек: "Против десяти из них применены максимальные санкции"

Киев  •  УНН

 • 12006 просмотра

Read in English

Президент Украины подписал указ о лишении государственных наград 34 человек, которые перешли на сторону врага. Среди них бывшие чиновники, депутаты, руководители силовых структур и известные артисты, против 10 из них применены максимальные санкции.

Президент Владимир Зеленский заявил, что госнаграды получают те, кто защищает Украину и делает все, чтобы она выстояла, а не те, кто помогает врагу разрушать страну. Так он прокомментировал  указ о лишении государственных наград 34 человек, сообщает УНН

Детали

По его словам, навсегда лишены наград бывшие чиновники, народные депутаты, руководители СБУ и Генпрокуратуры, прокуроры, артисты, российские политические, религиозные и культурные деятели.

Кроме того, как указал Президент, «против десяти из них применены максимальные санкции - 21 вид». Будут заблокированы их активы, аннулированы лицензии и разрешения, мы полностью прекратим их торговые операции.

Государственными наградами Украина благодарит тех, кто служит ей, защищает ее и делает все, чтобы она выстояла, а не тех, кто перешел на сторону врага и помогает разрушать наше государство

- отметил Зеленский.

Ранее

Сообщалось, что президент Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО о лишении государственных наград 34 человек. В частности, речь идет о российских певцах Николае Баскове, Филиппе Киркорове и певицах Ани Лорак и Таисии Повалий. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Войнаполитика
sovet-natsionalnoi-bezopasnosti-i-oboroni-ukrainiСовет национальной безопасности и обороны Украины
sluzhba-bezpeky-ukrainyСлужба безопасности Украины
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина