Зеленский назначил Власюка уполномоченным по санкционной политике
Киев • УНН
Президент Украины назначил Владислава Власюка Советником-уполномоченным по вопросам санкционной политики. Полномочия нового уполномоченного в указе не определены.
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Владислава Власюка уполномоченным по вопросам санкционной политики, передает УНН.
«Назначить Власюка Владислава Викторовича Советником - уполномоченным Президента Украины по вопросам санкционной политики», - говорится в указе №506/2024.
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В то же время в документе не определены полномочия, которые получит уполномоченный по вопросам санкционной политики.
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