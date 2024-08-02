Президент Украины назначил Михаила Мельника председателем Сумской районной государственной администрации. Соответствующее распоряжение №82/2024-рп от 2 августа обнародовано на сайте главы государства.
Председателем Сумской районной государственной администрации Сумской области стал Михаил Мельник. Об этом пишет УНН со ссылкой на указ президента Украины.
Детали
Соответствующее распоряжение №82/2024-рп от 2 августа обнародовано на сайте главы государства.
Назначить Мельника Михаила Ивановича председателем Сумской районной государственной администрации Сумской области
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Сергея Тюрина председателем Хмельницкой областной государственной администрации.