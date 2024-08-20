Зеленский на Днепропетровщине провел совещание по водоснабжению

Президент Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Днепропетровскую область провел совещание по обеспечению водой украинские населенные пункты. По его словам, в регионе восстанавливают водоснабжение, передает УНН.

На Днепровщине провел совещание по обеспечению водой наших городов и общин. Марганец, Никополь, Покров, другие города. Восстанавливаем водоснабжение. Работа ради этого происходила под постоянными ударами врага. Более трех сотен километров труб водопровода. Кривой Рог с водой. Пополняются резервы - рассказал Зеленский.

Также глава государства указал, что должен быть реализован и проект по водообеспечению Николаевщины. Причем, по его словам, это надо сделать максимально оперативно.

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