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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Зеленский на Днепропетровщине провел совещание по водоснабжению

Зеленский на Днепропетровщине провел совещание по водоснабжению

Киев  •  УНН

20 августа 2024, 07:25  •  21912 просмотра

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Президент Зеленский провел совещание по обеспечению водой городов Днепропетровской области. Восстанавливается водоснабжение в Кривом Роге и других городах, планируется реализация проекта водообеспечения Николаевщины.

Президент Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Днепропетровскую  область провел совещание по обеспечению водой украинские населенные пункты.  По его словам, в регионе восстанавливают водоснабжение, передает УНН

На Днепровщине провел совещание по обеспечению водой наших городов и общин.  Марганец, Никополь, Покров, другие города. Восстанавливаем водоснабжение. Работа ради этого происходила под постоянными ударами врага. Более трех сотен километров труб водопровода. Кривой Рог с водой. Пополняются резервы

- рассказал Зеленский.

Также глава государства указал, что должен быть реализован и проект по водообеспечению Николаевщины. Причем, по его словам, это надо сделать максимально оперативно.

ППО збила 2 крилаті ракети та 2 дрони над Дніпропетровщиною20 августа 2024, 05:01 • 23274 просмотра

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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